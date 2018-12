Kaseya a annoncé l’acquisition d’ IT Glue, développeur d’un logiciel de documentation informatique. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Après les rachats d’Unitrends, de RapidFire Tools et de Spanning, il s’agit de la quatrième acquisition cette année du développeur de solutions de gestion IT pour les fournisseurs de services managés.

IT Glue continuera à fonctionner comme une unité commerciale autonome et indépendante basée à Vancouver (Colombie Britannique). Son fondateur et CEO, Chris Day, quittera son poste « pour poursuivre d’autres opportunités ». Les autres membres de la direction de la société restent à la tête d’IT Glue.

Fondée en 2013, IT Glue revendique plus de 6.000 clients fournisseurs de service managés dans 36 pays, servant plus de 100.000 utilisateurs dans le monde.

Au cours des deux dernières années, les relations grandissantes entre Kaseya et IT Glue ont abouti à un grand nombre de solutions communes et à un accord de partenariat de revendeur unissant les deux sociétés explique un communiqué de l’entreprise basée à Miami. Avec cette acquisition, cette dernière va intégrer l’offre d’IT Glue dans sa gamme de produits IT Complete.

« Chris Day a créé un produit et une société extraordinaires avec IT Glue. Ce que cette organisation a pu réaliser en peu de temps est un témoignage non seulement de la vision de Chris, mais également de ce que l’équipe qu’il a bâtie a accompli », explique dans un communiqué le CEO de Kaseya, Fred Voccola. « Nous sommes très enthousiastes à propos de cette acquisition et des opportunités qu’elle offre de continuer à tirer parti de la formidable entreprise IT Glue et de sa plateforme existante. »

IT Glue et Kaseya resteront des plateformes ouvertes aux fournisseurs et aux autres plateformes technologiques. Les deux entreprises continueront également de développer leurs écosystèmes de partenaires. « Chez Kaseya, nous reconnaissons que la plupart des MSP ont un environnement hétérogène et exploitent les produits de nombreux fournisseurs, et cela ne changera pas », affirme Fred Voccola qui promet de poursuivre l’intégration aux produits non Kaseya – y compris ceux avec lesquels la société est en concurrence.