Les distributeurs IT se préparent à un fort impact de la hausse de prix des produits technologiques aux Etats-Unis, dans le sillage des nouveaux tarifs douaniers imposés par Donald Trump. Des droits de douane de 25% sur les importations en provenance du Mexique et du Canada entrent en vigueur ce 4 mars, ainsi que des droits de douane de 20% en provenance de la Chine.

« Les tarifs douaniers vont être répercutés par les équipementiers sur la distribution, puis par la distribution sur les fournisseurs de solutions et enfin sur les utilisateurs finaux », anticipe Paul Bay, le PDG d’Ingram Micro, lors du Conseil mondial de la distribution technologique 2025 à San Diego.

Dan Schwab, le co-président de D&H Distributing, annonce s’efforcer d’obtenir le plus d’informations possible de la part des fabricants concernant leurs stratégies tarifaires afin d’informer les partenaires le plus en amont possible. Et de relativiser : « Les fabricants sont déjà passés par là. Ils ont la capacité de mettre en place un nouveau centre de production, de déplacer des plus grands volumes ou de les mettre en kit dans un autre pays ».

En effet, des fabricants de produits technologiques vont déplacer leur production, à l’instar de HP qui annonce déplacer 90% de sa production destinée à l’Amérique du Nord en dehors de la Chine.

Fort de son expérience de gestion des tarifs douaniers imposés lors de la première administration Trump, le PDG d’Arrow, Sean Kerins, n’hésite pas à annoncer la couleur : « Notre position consistera à répercuter ces [coûts accrus] sur les clients de la manière la plus transparente possible. Non pas pour gagner de l’argent mais simplement pour récupérer l’augmentation de coûts ».

Patrick Zammit, qui a pris la tête du grossiste TD Synnex en septembre dernier, déclare également que les droits de douane auront sans doute un impact sur le prix de vente moyens des systèmes. « Nous avons accumulé des stocks pour maintenir les prix pendant un certain temps. Ensuite, on verra bien ».

Pour sa part, la société taïwanaise Acer a déclaré sans détour qu’elle augmenterait de 10% le prix de ses PC exportés de Chine vers les Etats-Unis.