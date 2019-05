Les actions de pratiquement toutes les grandes entreprises technologiques de la Silicon Valley ont chuté lundi matin à l’ouverture de la bourse après que le président Trump eut menacé de doubler les droits de douane sur des produits fabriqués en Chine pour un montant de 200 milliards de dollars, et d’imposer de nouveaux droits sur des milliards d’importations supplémentaires rapporte le Silicon Valley Business Journal.

« 325 milliards de dollars de marchandises supplémentaires que la Chine nous a envoyées restent non taxés, mais le seront bientôt, à un taux de 25%. Les sommes versées aux États-Unis ont eu peu d’impact sur le coût du produit, principalement supporté par la Chine. L’accord commercial avec la Chine se poursuit, mais trop lentement, alors qu’ils tentent de renégocier. Non ! », a tweeté ce week-end Donald Trump, avec son style inimitable. « Depuis 10 mois, la Chine verse aux États-Unis des droits de douane de 25% sur 50 milliards de dollars de haute technologie et de 10% sur 200 milliards de dollars d’autres biens. Ces paiements sont en partie responsables de nos excellents résultats économiques. Les 10% iront jusqu’à 25% ce vendredi. 325 milliards de dollars… », a ajouté le président américain dans un autre tweet.

Pas sûr que cet avis soit partagé dans la Silicon Valley où pratiquement toutes les grandes entreprises technologiques dépendent des importations de composants chinois. Des tarifs plus élevés pourraient entraîner la hausse des prix à la consommation ou des marges bénéficiaires plus réduites, ce qui pourrait avoir une incidence sur leur rentabilité.

Ces deux tweets ont d’ailleurs entraîné ce matin une baisse de 3,5% des titres Apple, les actions d’Intel d’AMD perdant respectivement 2,9% et 5,3%.