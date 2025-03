Le grossiste Arrow augmente ses prix en réponse aux nouveaux tarifs douaniers imposés par la deuxième administration Trump aux Etats-Unis. En effet, les droits de douane sur les produits en provenance de la Chine sont de 20% depuis le 4 mars 2025 et de 25% pour le Canada et le Mexique depuis le 16 mars 2025.

Une lettre a été envoyée aux partenaires revendeurs pour les informer de la répercussion sur les prix d’Arrow. « Bien que la situation reste fluide, nous souhaitons vous tenir informés des impacts potentiels sur la tarification et la gestion des commandes », a déclaré Ben Klay, président d’Arrow ECS en Amérique du Nord, dans la lettre. « Si les droits de douane sont ajoutés en tant qu’élément d’un devis ou si un fournisseur ajuste ses prix pour tenir compte de l’augmentation des coûts due à un droit de douane, nos devis seront mis à jour en conséquence. En outre, les commandes qui n’ont pas encore été expédiées devront peut-être être annulées et commandées à nouveau pour refléter les ajustements de prix nécessaires ». Et d’ajouter : « Comme nous l’avons fait en réponse aux tarifs douaniers de 2018, nous nous efforçons d’aider les fournisseurs et clients qui déplacent leurs sites de production et réorientent leurs chaînes d’approvisionnement ».

Dans sa déclaration 10-K du mois dernier, Arrow avait déjà averti que l’augmentation des droits de douane pourraient avoir un impact sur ses prix : « Les tarifs douaniers et autres mesures protectionnistes, ainsi que les coûts opérationnels supplémentaires encourus pour minimiser le nombre de produits soumis à ces mesures, pourraient avoir un impact négatif sur les bénéfices d’exploitation de certaines activités de l’entreprise et sur la demande des clients pour certains produits, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur ses activités et ses résultats d’exploitation ». Sean Kerins, PDG d’Arrow a rappelé à CRN qu’il avait encore en tête les changements imposés par la première administration Trump.