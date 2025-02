La marque taiwanaise d’ordinateurs portables Acer informe sa clientèle américaine que la nouvelle taxe d’importation de l’administration de Donald Trump sur les produits fabriqués en Chine va l’amener à augmenter de 10% le prix de ses ordinateurs portables aux Etats-Unis.

Le PDG d’Acer, Jason Chen, précise que la hausse ne s’appliquera pas aux stocks actuels mais aux nouveaux produits importés au sein des Etats-Unis après le 4 février 2025. La répercussion ne sera ressentie par les consommateur·rice·s que dans plusieurs semaines.

CDW se prépare également à augmenter ses prix – de près de 20% – une fois que son stock actuel sera épuisé.

Selon Kieren Jessop, analyste chez Canalys, toutes les grandes marques américaines du numérique vont vraisemblablement suivre cette voie et répercuter l’augmentation des droits de douane sur leur clientèle aux Etats-Unis. Et de préciser : « Les composants utilisés pour fabriquer des équipements en dehors de la Chine dépendent encore souvent de pièces et d’éléments fabriqués en Chine ».