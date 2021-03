Forescout fait appel à Wael Mohamed, l’ancien Président et COO de Trend Micro, pour remplacer Greg Clark, qui venait de prendre la direction du fournisseur de sécurité en Internet des Objets en octobre 2020, après avoir dirigé Symantec pendant de nombreuses années. Wael Mohamed est le troisième PDG de Forescout en six mois.

Greg Clark avait lui-même remplacé Michael DeCesare, qui a dirigé Forescout pendant près de six ans, mais l’a quitté après la vente controversée de l’entreprise à la société d’investissement Advent International pour 1,4 milliard de dollars. Les deux anciens dirigeants, Clark et DeCesare, restent au conseil d’administration de Forescout.

Forescout déclare avoir rationalisé sa structure et ses processus organisationnels, ainsi qu’avoir investi dans la R&D au cours des six derniers mois. L’entreprise emploie désormais 1.006 personnes, soit une baisse de 13 % par rapport aux 1.155 employés de l’année dernière, selon LinkedIn. Les réductions les plus importantes concernent le développement commercial et les ventes, où les effectifs ont diminué respectivement de 25 % et 19 %.

Seul un des sept membres de l’équipe de direction, le directeur de la technologie Rob McNutt, est toujours chez Forescout depuis sa privatisation par Advent en août 2020. Le directeur financier, Christopher Harms, le directeur des ressources humaines, Steve Redman, le conseiller juridique, Darren Millkin, et le directeur du Channel, Jonathan Corini, ont quitté la société à l’automne. Quant au directeur des produits et de la stratégie, Pedro Abreu, au directeur général, Neville Letzerich, et à la directrice de la technologie et des ressources humaines, Julie Cullivan, ils sont partis au cours de l’hiver.

D’autres cadres de Symantec ont été recrutés. Steve Tchejeyan, ancien vice-président directeur des ventes pour la région Amériques, est devenu directeur de la recherche et du développement de Forescout. Kevin O’Leary, vice-président de la sécurité des réseaux, est devenu directeur de la production. Amanda Barry, vice-présidente des services juridiques et des ventes aux entreprises mondiales, est devenue avocate générale. Kerry Ford, vice-présidente du marketing pour la région Amériques, a été désignée pour diriger le marketing des revenus. Rob Amezcua, vice-président des ventes, est devenu vice-président des ventes B2B pour les Amériques. Enfin, Keith Weatherford, responsable Channel Amériques, est devenu le patron du Channel de Forescout dans le monde entier.

« Wael est un visionnaire de l’industrie qui apporte à Forescout une expérience considérable en matière de cybersécurité, de transformation numérique et de cloud computing », conclut Bryan Taylor, responsable de l’équipe d’Advent, dans un communiqué. « Nous avons mis en place une équipe de direction solide pour saisir les opportunités de marché sans précédent de la sécurisation de l’Internet des Objets. Désormais, nous avons notre PDG à long terme. »