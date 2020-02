Alors que l’éditeur de solutions de cybersécurité s’incruste dans le rouge, Forescout Technologies annonce sa cession pour 1,9 milliard de dollars au fonds Advent International accompagné par Crosspoint Capital Partners. Le prix d’achat, soit 33 dollars par action, représente une prime d’environ 30% par rapport au cours de clôture du titre le 18 octobre 2019, veille de la publication de documents évoquant des discussions préliminaires concernant une vente. L’annonce de la cession à mis ainsi fin à des mois de spéculation. En effet, le passage de l’éditeur à un modèle de souscription SaaS avait fait de Forescout la cible d’investisseurs activistes. Corvex Management et Jericho Capital Asset Management avaient ainsi formé un partenariat pour s’en emparer et accumulé une participation de 14,5% dans la société.

La transaction devrait être conclue au deuxième trimestre civil de 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles. L’accord prévoit une période de « go-shop » de 30 jours expirant le 8 mars 2020, qui permet au conseil d’administration de Forescout de solliciter des offres supérieures.

Toujours selon l’accord, le président et CEO de Forescout Michael DeCesare continuera à diriger l’entreprise qui restera basée à San Jose. « Nous sommes ravis de nous associer à Advent International et Crosspoint Capital, des sociétés de premier plan dotées d’un ADN de sécurité et ayant des antécédents de succès dans le renforcement des entreprises et leur soutien pendant les périodes de transition », assure Michael DeCesare dans un communiqué. « Alors que les entreprises continuent de se tourner vers le cloud et les réseaux décentralisés, les responsables de la sécurité de l’information d’aujourd’hui recherchent des solutions sécurisées pour accroître la visibilité et fournir une orchestration, rendant leurs contrôles de réseau plus transparents », indique de son côté Greg Clark, associé directeur chez Crosspoint Capital. « La plate-forme de Forescout est déjà en avance sur la courbe, et nous pensons que nous pouvons faire progresser la position de l’entreprise sur le marché en appliquant l’expérience et l’expertise collectives en matière de logiciels de cybersécurité de l’équipe Advent et Crosspoint Capital. »

Greg Clark (photo) est loin d’être un inconnu dans le monde de la sécurité. L’ex-CEO de Symantec, qui avait été remercié après un trimestre décevant, s’était associé l’an dernier avec Advent afin de racheter l’éditeur, dont l’activité Enterprise a finalement été acquise par Bradcom. Le duo a ensuite tenté en vain de mettre la main sur l’activité grand public, désormais indépendante sous le nom de NortonLifeLock.

En attendant sa cession, Forescout a annoncé des résultats trimestriels inférieures aux attentes des analystes. Malgré un chiffre d’affaires en progression de 8% à 91,3 millions de dollars, la société a enregistré au quatrième trimestre 2019 une perte GAAP de 20,0 millions de dollars ou 0,42 dollar par action, contre 17,9 millions de dollars un an plus tôt. La perte non-GAAP a été de 0,09 dollar par action, contre 0,01 dollar par action un an auparavant.