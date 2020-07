Advent International va finalement racheter Forescout. Le fonds d’investissement, associé à l’ancien CEO de Symantec Greg Clark (au travers du fonds Crosspoint Capital Partners), avait annoncé en février dernier qu’il se portait acquéreur du spécialiste de la cybersécurité pour 33 dollars l’action, soit un débours de 1,9 milliard de dollars. Le 15 mai, après avoir reçu toutes les approbations nécessaires, il indiquait qu’il ne procéderait pas à la conclusion de l’opération le 18 mai 2020 comme prévu, en raison des effets de la pandémie sur Forescout, provoquant une chute sévère du titre de ce dernier. L’éditeur de San Jose attaquait aussitôt Advent en justice. Le procès devait débuter le 20 juillet devant la Cour du Delaware.

Un accord est finalement intervenu entre les deux parties. Advent paiera 29 dollars par action, soit 4 dollars de moins que ce qui était prévu. Le coût de la transaction passe ainsi de 1,9 milliard de dollars à 1,4 milliard de dollars. Cela représente toutefois une prime de près de 16 % par rapport au cours de clôture de Forescout mardi qui était de 25,03 dollars.

« Les atouts fondamentaux qui ont attiré initialement l’attention d’Advent sur Forescout – sa technologie différenciée, ses antécédents en matière d’innovation, sa base d’employés talentueux et sa concentration constante sur ses clients – continuent de faire de cette entreprise une plateforme attrayante et un acteur essentiel de l’écosystème de la cybersécurité », assure dans un communiqué Bryan Taylor, associé directeur et responsable de l’équipe en charge des investissements technologiques chez Advent.

« Nous continuons de croire qu’Advent et Crosspoint Capital Partners sont les bons partenaires pour Forescout, et nous sommes heureux d’avoir conclu cet accord », affirme de son côté Michael DeCesare, CEO de Forescout. « En tant qu’entreprise privée et avec les ressources, l’expertise et le soutien d’Advent et de Crosspoint Capital Partners, nous resterons déterminés à aider les clients à résoudre leurs défis de sécurité les plus urgents tout en mettant davantage l’accent sur notre transformation stratégique du cloud et notre transition vers un modèle d’abonnement récurrent. »

Nicholas Noviello, qui a été directeur financier de Symantec de décembre 2016 à janvier 2019, prendra la direction des opérations de Forescout, tandis que Greg Clark, CEO de Symantec d’août 2016 à mai 2019, rejoindra le conseil d’administration de la société.