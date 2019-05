C’est un départ surprise : le CEO de Symantec, Greg Clark, quitte l’entreprise. En attendant le recrutement de son successeur, l’actuel administrateur de l’éditeur et ancien président et CEO du fabricant de semi-conducteurs Novellus Systems, Rick Hill va assurer l’intérim. « Alors que nous entamons un nouvel exercice, Greg et le conseil ont convenu que le moment était venu de faire la transition du leadership et nous sommes confiants dans la capacité de Rick de faire progresser la société tout en identifiant un directeur général permanent », explique dans un communiqué aux investisseurs le président du board Daniel Shuman, avant d’ajouter les remerciements habituels. « Le conseil exprime sa profonde gratitude à Greg pour son leadership et ses contributions à notre société depuis qu’il est devenu directeur général. Il a dirigé Symantec à une époque de grandes transformations, notamment la combinaison de Blue Coat et l’acquisition de LifeLock, qui ont redéfini le paysage de la cybersécurité. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs. »

« Alors que Symantec entre dans sa nouvelle phase de croissance et de création de valeur, le moment est venu pour le conseil d’identifier la prochaine génération de dirigeants », affirme dans le communiqué le principal intéressé. On notera que son départ intervient alors que l’entreprise annonce des résultats trimestriels décevants. Le premier trimestre s’est conclu avec un chiffre d’affaires de 1,19 milliard de dollars, contre 1,21 milliard de dollars il y a un an et inférieur aux estimations des analystes, qui étaient de 1,21 milliard de dollars. En revanche, la société a déclaré un bénéfice net de 34 millions de dollars, ou 5 cents par action, pour le trimestre, comparé à une perte de 59 millions de dollars ou 10 cents par action il y a un an.

Nos confrères de CRN indiquent que Greg Clark quitte ses fonctions sur fond de mécontentement d’investisseurs activistes et après une enquête interne qui avait révélé l’an dernier les agissements d’un ancien employé, « incompatibles avec le code de conduite de la société ». Le président et directeur des opérations, Michael Fey, et le directeur financier, Nicholas Noviello, avaient quitté la société peu après, le premier pour prendre la tête de la startup Mesosphere.

Après le départ de Geg Clark, le conseil d’administration est passé de 13 à 12 membres, dont 11 administrateurs indépendants. Trois de ceux-ci ont été nommés en septembre à la demande du fonds Starboard Value qui estimait que la société ne dégageait pas assez de valeur pour les actionnaires.

Greg Clark a débuté en tant que CEO de Blue Coat en 2011 avant d’assumer le même rôle chez Symantec après la fusion des deux entreprises en août 2016.

Symantec annonce également l’arrivée le 21 mai prochain à la direction financière de l’actuel CFO de Logitech, Vincent Pilette. Diplômé de l’université de Louvain-la-Neuve en Belgique et de la Kellog School of Management, Vincent Pilette fut notamment vice-président en charge des finances pour les activités serveur, stockage et réseau chez Hewlett Packard Enterprise, et directeur financier d’EFI (Electronic For Imaging).