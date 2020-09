Le rachat, le mois dernier, de Forescout par le fonds Advent International associé à Crosspoint Capital Partners se traduit par une réorganisation de la direction.

Le 1er octobre, le CEO de l’éditeur de solutions de cybersécurité, Mike DeCesare, quittera, comme c’était prévu dans l’accord signé entre les deux parties, ses fonctions exécutives pour rejoindre le conseil d’administration de la société en tant que co-président. L’ancien CEO de Symantec, Gerg Clark (photo) prendra sa succession. Rien de surprenant à cela dans la mesure où ce dernier, managing partner de Crosspoint Capital, était étroitement associé à l’opération. « Forescout a bâti une équipe formidable et nous préparons l’entreprise à évoluer et à croître davantage », a déclaré un porte-parole de l’entreprise à CRN. « La société est reconnaissante du leadership de Mike et nous attendons avec impatience ses nouvelles contributions au conseil. Greg apporte une immense expertise en cybersécurité et opérationnelle à Forescout, et il continuera à mettre en œuvre sa vision. »

On notera au passage que Greg Clark avait quitté Symantec en mai 2019 sur fond de mécontentement d’investisseurs activistes, et après une enquête interne qui avait révélé les agissements d’un ancien employé, « incompatibles avec le code de conduite de la société ». Le directeur financier d’alors, Nicholas Noviello, avait lui aussi quitté l’éditeur. Egalement, associé au rachat par Advent, il a pris en juillet la direction des opérations et des finances de Forescout.

D’après CRN, qui s’appuie sur une source proche du dossier, d’autres têtes seront également remplacées à la tête de l’entreprise. Le Chief Revenue Officer Steve Redman ainsi que le vice-président des ventes mondiales du channel Jonathan Corini devraient ainsi céder leur siège. Selon l’informateur de nos confrères, c’est l’ancien patron du channel américain de Symantec, Keith Weatherford, qui remplacerait Jonathan Corini. Interrogé par CRN, ce dernier a confirmé son départ et indiqué qu’il rejoignait une autre entreprise. Keith Weatherford a expliqué que des discussions étaient en cours mais qu’aucune décision n’avait été prise. Steve Redman a de son côté refusé de s’exprimer. « Les changements de direction sont courants dans le cadre d’une transition du public au privé », a déclaré quant à lui le porte-parole de Forescout. « Les dirigeants sortants ont apporté des contributions monumentales à l’entreprise. Nous avons la chance de compléter cette incroyable équipe avec des cadres chevronnés pour aider Forescout à passer au niveau supérieur. »

La « source » de nos confrères espère que le changement de CEO aidera Forescout à améliorer son exécution et à réduire la perte de clientèle. Elle a ajouté que l’offre eyeSegment peinait à gagner du terrain, avant de conclure que Greg Clark aura fort à faire pour restaurer la confiance des partenaires et des clients dans l’offre de la société.