Le spécialiste de la sécurité de l’Internet des Objets ForeScout Technologies annonce l’acquisition de CyberMDX, une startup basée à New-York spécialisée dans la prévention des menaces pour les dispositifs médicaux et les réseaux cliniques. Sa plateforme offre une visibilité des points d’extrémité, une surveillance du réseau et une analyse opérationnelle des dispositifs médicaux (IoMT), informatiques (IT) et opérationnels (OT). Fondée en 2017, la startup a levé 30 millions de dollars depuis sa création. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

Selon ForesSout, cette acquisition lui apportera une visibilité sur les dispositifs médicaux beaucoup plus rapidement que si elle développait par elle-même cette capacité. « La cybersécurité pour l’IoMT, tout comme la cybersécurité pour les appareils OT, nécessite une expertise et des technologies spécifiques », justifie dans un communiqué son PDG Wael Mohamed. Elle permet à ForeScout de se positionner avec une offre encore plus étendue qui couvre la prise en charge « prête à l’emploi » pour les appareils connectés dans des domaines IoT, IT, OT et IoMT, avec une base cloud contenant les empreintes numériques de 15 millions d’appareils.

L’équipe de CyberMDX, qui compte une cinquantaine de personnes, va rejoindre ForeScout. Son Président et cofondateur Amir Magner dirigera les activités de cybersécurité dans la santé de ForeScout.

Fin 2018, Forescout avait déjà fait l’acquisition pour 113 millions de dollars de Security Matters, un fournisseur de solutions de visibilité et de gestion des risques pour les systèmes OT. En 2020 Forescout a lui-même été racheté par le fond Advent International pour 1,4 milliard de dollars, après une première offre à 1,9 milliard de dollars annulée en raison de la crise sanitaire.