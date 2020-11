FireEye a levé 400 millions de dollars auprès de Blackstone, la plus grande société de capital-investissement au monde (elle gère environ 600 milliards de dollars d’actifs), et de ClearSky, un fonds de capital-risque basé en Floride. Cet argent servira à soutenir des « initiatives de croissance stratégique » indique un communiqué du spécialiste de FireEye. Dans le cadre de cette opération, le directeur général de Blackstone, Viral Patel, va rejoindre le conseil d’administration de FireEye. « Blackstone et FireEye ont une vision commune du rôle unique que FireEye peut jouer pour relever les défis de plus en plus sophistiqués en matière de cybersécurité auxquels leurs clients sont confrontés », explique-t-il dans le communiqué. « L’intelligence et l’expertise sont essentielles pour fournir des solutions de cybersécurité efficaces, et FireEye est un leader du secteur dans les deux domaines. »

On apprend également dans le document que la firme de Milpitas a acquis pour environ 186 millions de dollars en numéraire et en actions Respond Software, un spécialiste de l’automatisation des enquêtes de cybersécurité basé à Mountain View en Californie. Il est à l’origine de Respond Analyst, un moteur d’eXtended Detection and Respons (XDR) basé sur l’IA, natif dans le cloud. Respond Analyst sera intégré à la plate-forme Mandiant Advantage et tirera parti des renseignements sur les failles de sécurité et de l’expertise de Mandiant en matière de science des données.

« Grâce à la position de Mandiant en première ligne, nous savons ce qu’il faut rechercher en cas d’attaque, et le machine learning basé sur le cloud de Respond améliore notre expertise pour fournir des résultats plus rapides et protéger plus de clients », explique dans le communiqué le CEO de FireEye Kevin Mandia. « Cela engendre un système d’apprentissage doté de nouvelles capacités qui nous permettront d’élargir notre portefeuille Mandiant et de générer de nouveaux revenus XDR grâce à notre plateforme Mandiant Advantage. »