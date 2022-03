Une rumeur le mois dernier indiquait que Microsoft convoitait Mandiant mais Google a dégainé le chéquier le premier. Le spécialiste de la cybersécurité a annoncé avoir conclu un accord définitif en vue de son acquisition par le géant de la recherche pour 5,4 milliards de dollars en numéraire, soit 23 dollars par action. Google met le prix fort avec une prime de 57% par rapport au prix moyen de l’action avant les premières rumeurs de vente début février. C’est sa seconde plus grosse acquisition depuis le rachat de Motorola il y a dix ans pour 12,5 milliards de dollars.

Après sa scission avec FireEye l’an dernier, Mandiant s’affiche comme l’un des grands spécialistes de la réponse aux incidents, fort d’une équipe de plus de 600 consultants et 300 analystes des risques cyber. L’entreprise prévoit de réaliser un peu plus de 550 millions de dollars de chiffres d’affaires sur l’exercice en cours.

« L’acquisition de Mandiant souligne l’engagement de Google Cloud à faire progresser ses offres de sécurité afin de mieux protéger et conseiller les clients dans leurs environnements sur site et dans le cloud », déclare Google dans un communiqué.

Elle permet au numéro trois du cloud derrière AWS et Microsoft de renforcer considérablement sa position sur le segment de la réponse aux incidents, devenu critique avec la généralisation des cyberattaques. Elle est complémentaire de l’acquisition récente de Siemplify, un spécialiste des services d’orchestration, d’automatisation et de réponse aux incidents de sécurité (SOAR).

« Il s’agit d’une opportunité de fournir une suite d’opérations de sécurité de bout en bout et d’étendre l’une des meilleures organisations de conseil au monde. Ensemble, nous pouvons avoir un impact profond sur la sécurisation du cloud, accélérer l’adoption du cloud computing et, en fin de compte, rendre le monde plus sûr », a déclaré Thomas Kurian, PDG de Google Cloud. La plateforme SaaS de Mandiant (Advantage) viendra compléter le portefeuille de sécurité de Google Cloud.

« Ensemble, nous apporterons notre expertise et notre intelligence à grande échelle », s’est félicité Kevin Mandia, le PDG de Mandiant. « Ces efforts aideront les organisations à gérer et à configurer de manière efficace, efficiente et continue leur combinaison complexe de produits de sécurité. »

Cette acquisition majeure devrait relancer les hostilités entre les géants du cloud sur le terrain des acquisitions. Surtout de la part de Microsoft qui s’est dit prêt à investir 20 milliards de dollars sur cinq ans pour renforcer son arsenal de cybersécurité .