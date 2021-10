Le groupe d’investissement Symphony Technology Group vient d’orchestrer la naissance d’un géant mondial de la cybersécurité – pour un montant d’acquisition de 1,2 milliard de dollars – en fusionnant les spécialistes FireEye (activité professionnelle) et McAffee Enterprise (activité grand public).

Avec 5.000 employés, 40.000 clients et près de 2 milliards de dollars de revenus, la nouvelle société se positionne désormais en concurrence avec Palo Alto Networks, Fortinet et Check Point. Si le nom de la nouvelle entité reste à définir dans les semaines qui viennent, on sait déjà qu’elle sera dirigée par Bryan Palma (photo), l’ex-Senior Vice-Président de Cisco et des produits FireEye.

L’un des plus grands défis de M. Palma sera de relancer les ventes. Le chiffre d’affaires 2020 de McAfee Enterprise a légèrement progressé de 1,2% par rapport à l’année précédente pour atteindre 1,35 milliard de dollars tandis que le chiffre d’affaires des produits FireEye a diminué à 540,9 millions de dollars en 2020, soit une baisse de 3% par rapport à 2019. Précisons que la croissance actuelle du secteur est de 16%.

Pour cela, Bryan Palma entend pivoter vers le Cloud, l’intelligence artificielle et l’automatisation. Ses deux priorités seront la détection et la réponse étendues (XDR) ainsi que le service d’accès sécurisé en périphérie (SASE).

L’offre XDR de la société combinera la plate-forme SIEM Helix de FireEye, la détection et la réponse aux points d’extrémité (EDR) et les outils de sécurité pour la messagerie électronique avec les offres de McAfee de protection des points d’extrémité, de sécurité des réseaux et de prévention des pertes de données.

« Quant à l’offre SASE, elle s’appuiera sur l’expertise de McAfee Enterprise en matière de prévention des pertes de données, de passerelle web sécurisée et de courtier en sécurité d’accès au cloud », précise M. Palma à CRN. « L’Enterprise Security Manager de McAfee est un outil SIEM plus traditionnel et, bien qu’aucune décision n’ait été prise quant au sort des produits qui se chevauchent, nous souhaitons privilégier le cloud computing et le cloud natif ».

Côté distribution, les programmes de partenariat de FireEye et de McAfee Enterprise seront réunis en un seul programme d’ici 2022. Notons que FireEye-McAfee se concentrera sur le logiciel et n’offrira pas de services de gestion. Cela devrait permettre aux partenaires de se saisir des opportunités de conseil et d’infogérance.