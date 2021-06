FireEye va céder son activité FireEye Products, y compris le nom FireEye, à un consortium dirigé par Symphony Technology Group (STG ) pour 1,2 milliard de dollars en numéraire.

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin du quatrième trimestre 2021, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles. A cette date, les produits de sécurité réseau, e-mail, terminaux et cloud de FireEye, ainsi que la plate-forme de gestion et d’orchestration de la sécurité associée seront dissociées de Mandiant qui poursuivra son activité propre. Les deux entités pourront ainsi accélérer leurs investissements de croissance, poursuivre de nouvelles voies de mise sur le marché et concentrer l’innovation sur leurs solutions respectives précise un communiqué de FireEye. D’ici-là, FireEye Products et Mandiant Solutions continueront de fonctionner comme une seule entreprise « afin d’assurer une transition réussie de l’activité FireEye Products vers une entité autonome au sein du portefeuille STG ».

Les deux entités, qui partagent les mêmes technologies, télémétries, renseignements sur les menaces et expertise, maintiendront par la suite des accords de revente et de collaboration.

« Nous pensons que cette séparation débloquera notre activité Mandiant Solutions à forte croissance et permettra aux deux organisations de mieux servir les clients », explique dans un communiqué le CEO de FireEye, Kevin Mandia. « Après la clôture, nous pourrons nous concentrer exclusivement sur le développement de notre intelligence et de notre expertise de première ligne via la plateforme Mandiant Advantage, tandis que l’activité FireEye Products pourra prioriser les investissements sur son portefeuille de produits de sécurité cloud. L’accent mis par STG sur le développement des leaders innovants du marché des logiciels et de la cybersécurité en fait un partenaire idéal pour les produits FireEye. Nous attendons avec impatience l’établissement de notre relation et de notre collaboration en matière de renseignements et d’expertise sur les menaces. »

« Nous sommes extrêmement impressionnés par l’activité FireEye Products et le rôle essentiel qu’elle joue pour ses clients », explique de son côté William Chisholm, directeur associé chez STG. « Nous pensons qu’il existe une énorme opportunité inexploitée pour cette entreprise que nous sommes ravis de cristalliser en tirant parti de notre expérience significative dans le secteur des logiciels de sécurité et de notre expertise en matière de scission de leaders sur le marché. »