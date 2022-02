Mandiant pourrait être racheté par Microsoft. Selon Bloomberg, l’éditeur a initié des pourparlers avec le spécialiste de la cybersécurité et de la réponse aux incidents , une information qui a fait bondir l’action de Mandiant de 18% à la bourse de New-York portant sa valorisation à près de 4, 3 milliards de dollars. Les deux sociétés ont refusé de commenter.

Mandiant est redevenue l’an dernier une société autonome. Elle avait été acquise par FireEye en 2013 mais les deux entreprises ont préféré se séparer pour se recentrer sur leurs cœurs de métier respectifs. Spécialiste de la sécurité des réseaux, de la messagerie et du cloud, FireEye a ensuite cédé son activité l’été dernier à un consortium dirigé par Symphony Technology avant de fusionner en octobre dernier avec McAfee sous le nom de Trellix.

Mandiant apparait comme une cible de choix pour Microsoft, qui a déclaré vouloir investir 20 milliards de dollars sur cinq ans pour renforcer son arsenal de cybersécurité. Mandiant comblerait une lacune majeure de son portefeuille d’offres de sécurité avec l’ajout de services de réponse aux incidents, en plus d’une longue expérience sur les rapports sur les cybermenaces.

L’annonce de Bloomberg a eu lieu juste avant les résultats de Mandiant, qui a publié un chiffre d’affaires de 132,9 millions pour son quatrième trimestre et une perte ajustée de 9 cents par action. L’entreprise a légèrement dépassé les prévisions des analystes qui attendaient 131,5 millions de revenus et une perte ajustée par action de 12 cents. Mandiant a également annoncé viser pour son nouvelle exercice un chiffre d’affaires de 555 à 565 millions de dollars et des revenus récurrents annualisés (ARR) de 360 à 366 millions de dollars.

L’actualité de Mandiant est également marquée par l’annonce d’un partenariat stratégique avec SentinelOne. Ses spécialistes de la gestion des incidents pourront s’appuyer sur la plateforme Singularity XDR de SentinelOne pour enquêter sur les failles de sécurité et y remédier.

« En nous associant à des leaders de la cybersécurité tels que SentinelOne, nous donnons aux organisations les moyens de mieux protéger leurs environnements et d’atténuer les risques futurs grâce à des capacités inégalées de détection et de réponse aux menaces », a déclaré dans un communiqué Marshall Heilman, vice-président exécutif et directeur technique mondial de Mandiant.

Les deux partenaires annoncent qu’ils franchiront un nouveau pas au second semestre en proposant une offre commune de détection et réponse gérée (MDR).