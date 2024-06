Factorial passe à la vitesse supérieure en France en annonçant un accord de distribution avec TD Synnex assorti du lancement d’un programme partenaires.

D’origine espagnole, Factorial édite une solution SaaS de gestion des ressources humaines pour les PME concurrente de celle de Lucca. Créée en 2016, la société a levé près de 100 M€ en deux tours auprès de différents fonds de capital-risque, et revendique le statut de Licorne avec une valorisation dépassant le milliard d’euros.

Elle est présente en France depuis déjà plusieurs années et a même commencé à développer un réseau d’une vingtaine de partenaires, constitué essentiellement de gestionnaires de paie (tels Gestiondelapaie.com ou Service Network PaieWeb), qui relaient et déploient son offre auprès de leurs clients. Un réseau qui a représenté 12% de ses ventes France en 2023, expose Alexis Sanz Fargeas, responsable de la stratégie partenaires chez Factorial (photo).

Mais c’est l’intégration de sa solution avec les ERP de Microsoft (Dynamics 365 Business Central) et SAP (Business One), effective depuis la fin 2023, qui légitime aujourd’hui le lancement d’un programme partenaires et la signature d’un partenariat avec TD Synnex. Factorial espère ainsi accéder plus facilement aux partenaires français de Microsoft et SAP, et les convaincre de recourir à son SIRH pour alimenter Business Central et Business One en données RH à jour.

Classiquement, le programme partenaires Factorial repose sur un système de commissions compétitif pour les partenaires, assorti de bonus pour l’atteinte de leurs objectifs, et d’accélérateurs ponctuels. Il inclut un parcours de formation débouchant sur une certification. Il suppose pour les partenaires de justifier d’une équipe avant-vente, d’une équipe commerciale et d’une équipe capable d’implémenter et de paramétrer sa solution.

Factorial espère réaliser 30% de ses ventes en France via son réseau de partenaires dès cette année.