Nouvelle venue dans l’univers des solutions de gestion des RH, Factorial semble avoir convaincu les investisseurs de son potentiel. La startup espagnole, basée à Barcelone, annonce avoir bouclé un nouveau tour de table de 80 millions de dollars, conduit par Tiger Global Management. Elle avait déjà levé 16 millions de dollars l’an dernier en série A auprès de CRV et d’autres grands fonds, qui se sont à nouveau joints à cette série B.

Depuis sa création en 2016, Factorial a fait le pari d’une solution cloud qui reprenne les fonctions essentielles des grands logiciels RH en les rendant accessibles au plus grand nombre. Fonctionnant comme un guichet unique, son portail permet aux employés de gérer leur temps (planning, congés, absences) et apporte aux services RH des fonctions d’automatisation pour gérer les collaborateurs tout au long de leur parcours dans l’entreprise. Elle couvre notamment la gestion des talents, des notes de frais et de la paie. De quoi permettre aux PME, qui sont sa cible prioritaire, de travailler de manière plus efficace et plus rapide.

Le marché des solutions digital RH auquel s’attaque Factorial est à la fois éclaté et très concurrentiel. Il compte quelques grands acteurs comme SAP et Oracle et beaucoup d’acteurs plus spécialisés tels que ADP, Sopra hr, Sage, Infor, PeopleHR, Workday… Le cabinet d’étude Markess estime que le Top 10 des acteurs ne représente que 36,2% du marché, ce qui laisse le jeu ouvert. « L’opportunité du marché des logiciels RH est très importante en Europe, et Factorial est incroyablement bien positionnée pour en tirer parti », souligne John Curtius, associé chez Tiger Global, dans un communiqué.

Les fonds levés vont aider Factorial à accélérer son développement. La startup qui compte actuellement 250 employés veut doubler son effectif dans les prochains mois. Opérant déjà en France et dans la plupart des grands pays européen, Factorial se donne pour priorité de renforcer son implantation à l’international, avec notamment des bureaux en Amérique du Nord et au Brésil. Un acteur à surveiller donc sur le marché du digital RH.

Photo : de gauche à droite, Bernat Farrero (CRO), Pau Ramón (CTO) et Jordi Romero (CEO), les fondateurs de Factorial