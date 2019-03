F5 Networks va acquérir le fournisseur d’applications open source Nginx pour environ 670 millions de dollars, sous réserve de certains ajustements. Il s’agit de combler le fossé entre NetOps et DevOps avec des services d’application cohérents dans l’environnement multicloud d’une entreprise explique dans un communiqué François Locoh-Donou, président et CEO de F5. « La société combinée permettra à chaque client, du développeur d’applications à l’ingénieur réseau, en passant par le spécialiste de la sécurité, de disposer des outils nécessaires pour garantir la disponibilité et la sécurité de leurs applications sur toutes les plateformes, des datacenters d’entreprise aux clouds privés et publics. »

F5 indique qu’il enrichira les offres actuelles de Nginx avec ses propres solutions de sécurité et combinera ses innovations cloud-native avec la technologie d’équilibrage de la charge logicielle de Nginx afin d’accélérer le délai de mise sur le marché de services destinés aux applications conteneurisées. F5 mettra également à profit sa force de vente mondiale, son infrastructure channel et son écosystème de partenaires pour développer les opportunités de vente de Nginx aux entreprises.

« Nous pensons tous les deux qu’une infrastructure d’applications de bout en bout, allant du code au client, est nécessaire pour offrir des applications dans un environnement multicloud », commente de son côté Gus Robertson, CEO de Nginx. « En ajoutant la puissance de l’innovation open source de Nginx au leadership de F5 dans le domaine des contrôleurs de livraison d’applications pour l’entreprise, F5 gagne en profondeur avec des solutions conçues pour le DevOps, tandis que Nginx gagne en ampleur avec un accès à des dizaines de milliers de clients et partenaires. »

F5 précise dans le communiqué que la communauté open source florissante de Nginx constitue l’un des éléments les plus attrayants de cette opération, ajoutant que l’open source est un élément central de sa stratégie multicloud et un moteur de sa prochaine phase d’innovation. La firme de Seattle ajoute qu’elle va augmenter les investissements dans le projet open source de Nginx. Elle s’attend par ailleurs à ce que le regroupement avec la firme californienne accélère l’intégration de ses propres produits dans des projets open source de premier plan et renforce ses partenariats technologiques avec des fournisseurs open source.

La marque Nginx sera conservée. Les opérations seront maintenues à San Francisco et ailleurs dans le monde. Gus Robertson, ainsi que les fondateurs de Nginx, Igor Sysoev et Maxim Konovalov, rejoindront F5 et continueront à diriger la société. Gus Robertson rejoindra en outre l’équipe de direction de F5 et relèvera de François Locoh-Donou.