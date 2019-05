Deux mois après l’annonce de l’acquisition de Nginx par F5, l’opération est bouclée. Le spécialiste de l’accélération et de la sécurisation des réseaux a payé environ 670 millions de dollars pour s’offrir l’éditeur open source californien. La marque Nginx est conservée. Les opérations sont maintenues à San Francisco et ailleurs dans le monde. Le CEO, Gus Robertson, ainsi que les fondateurs de Nginx, Igor Sysoev et Maxim Konovalov, restent à la tête de la société. Gus Robertson, qui a rejoint l’équipe de direction de F5, rapporte désormais à son CEO, François Locoh-Donou et travaille en étroite collaboration avec Kara Sprague, vice-présidente exécutive et directrice générale de F5.

« La technologie, les gens, la marque et la communauté sont en plein essor. Le mois dernier, Nginx est devenu pour la première fois le serveur Web le plus utilisé au monde ! Nous avons le soutien de l’entreprise et la vision partagée de F5. Et nous avons la liberté et des ressources supplémentaires pour construire de nouveaux produits innovants qui accéléreront la modernisation des applications existantes ainsi que le développement de nouvelles applications », indique Gus Robertson sur le blog de l’entreprise.

La feuille de route prévoit l’accélération de l’intégration des fonctionnalités de sécurité F5 dans les produits Nginx, l’extension du contrôleur Nginx avec des fonctionnalités de plan de contrôle supplémentaires pour gérer les CAN (convertisseurs analogique-numérique) légers, l’amélioration du module de gestion des API Nginx Controller, ainsi que l’accélération du développement d’un nouveau Nginx Controller Service Mesh Module pour les microservices et Kubernetes.

En annonçant en mars dernier l’acquisition de Nginx, F5 indiquait que la communauté open source florissante de Nginx constituait l’un des éléments les plus attrayants de cette opération, ajoutant que l’open source est un élément central de sa stratégie multicloud et un moteur de sa prochaine phase d’innovation. La firme de Seattle ajoutait qu’elle s’attendait à ce que le regroupement avec la firme californienne accélère l’intégration de ses propres produits dans des projets open source de premier plan et renforce ses partenariats technologiques avec des fournisseurs open source.