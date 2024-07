Exakis Nelite, partenaire indépendant Microsoft et entité du groupe de Conseil Magellan Partners, rejoint l’écosystème de partenaires référencés par le fournisseur cloud Bleu. Société commune créée par Capgemini et Orange pour proposer des services Microsoft Azure et Microsoft 365 dans un cloud de confiance, Bleu a débuté ses opérations commerciales en janvier 2024. Elle vise désormais la qualification SecNumCloud 3.2 pour répondre aux besoins des acteurs publics, des Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) et de Services Essentiels (OSE) français.

En attendant le précieux sésame, Bleu a mis en place le programme « Départ lancé » visant à préparer la migration des clients. Exakis Nelite participera donc au déploiement de ce programme structuré en trois phases (anticiper, préparer, adopter) et qui vise à identifier les cas d’usage, évaluer les impacts, définir une stratégie de migration et d’optimisation des solutions cloud.

« Nous sommes très fiers de ce partenariat qui s’appuie sur notre expertise de longue date autour des technologies Microsoft », commente dans un communiqué Didier Zeitoun, Président du groupe Magellan Partners (photo). « Nous pouvons ainsi proposer à nos clients un accompagnement de bout en bout dans leur move to Bleu, pour un accès aux technologies de pointe dans un cloud de confiance sécurisé en France. »

Outre Exakis Nelite, les premiers partenaires référencés sur le site de Bleu sont Cellenza et Sopra Steria, ainsi qu’évidemment Capgemini et Orange Business. D’autres sont annoncés prochainement.

La course pour la conquête des clients est lancée avec le rival S3NS (Thales et Google Cloud), qui vient de lancer sa qualification SecNumCloud, ainsi qu’avec les autres fournisseurs aux offres déjà certifiées (3DS Outscale, OVH, Worldline, Cloud Temple…).