Il y a tout juste un an, Magellan Partners, maison-mère d’Exakis, annonçait le rachat de son concurrent Nelite. Son ambition : faire d’Exakis Nelite le numéro deux français des pure players Microsoft avec un chiffre d’affaires de 65 millions d’euros et près de 500 consultants certifiés Microsoft.

Douze mois plus tard, le pari semble d’ores et déjà gagné, du moins en ce qui concerne les objectifs de chiffre d’affaires et d’effectif. Mieux : certaines des synergies espérées sont devenues réalité. Le rapprochement a ainsi favorisé la signature de plus grands projets avec des entreprises du CAC 40 sur des déploiements à l’international, comme le note Didier Zeitoun, président d’Exakis Nelite.

Le nouvel ensemble a enregistré une croissance organique de l’ordre de 10%, tirée par le dynamisme du marché, notamment sur Azure et sur le nouvel outil de communication de Microsoft : Teams. « Les entreprises l’adoptent très rapidement pour leurs utilisateurs travaillant en mode projet. C’est le produit qui s’est le plus développé en 2019 », souligne Didier Zeitoun.

Fait notable, le rapprochement opérationnel entre les deux structures a été très rapide – il a été achevé en juillet – et c’est le modèle de fonctionnement de Nelite qui a été appliqué à l’ensemble de l’organisation. Désormais, chaque agence dispose de trois équipes distinctes : les commerciaux, les experts et consultants avant-vente chargés d’amorcer les projets et les consultants affectés à la réalisation et au suivi des projets.

Jusque-là, Exakis spécialisait ses équipes techniques par technologies (infrastructures, développement…), chacune d’elles étant chargée d’accompagner les projets qui lui étaient confiés de l’avant-vente à la réalisation. Ce changement d’organisation a été très bien perçu en interne et contribue à la fidélisation des consultants, assure Didier Zeitoun.

Le plus gros chantier, l’harmonisation des statuts, a été achevé en décembre par la signature des représentants syndicaux. L’ensemble des collaborateurs est désormais sur la convention Syntec et les avantages spécifiques à l’une et à l’autre société ont pu être généralisés à l’ensemble de l’effectif, souligne Didier Zeitoun.

Comme prévu, les fondateurs de Nelite, Arnaud Berrebi et Maxence Censier, ont rejoint Thierry Rolland, Céline Barthélémy, Martin Dyevre et Didier Zeitoun au comité exécutif du nouvel ensemble, et continuent d’exercer leurs fonctions de direction opérationnelle en qualité de directeurs généraux.

À noter les excellentes performances des autres filiales du groupe Magellan Partners en 2019, notamment Magellan Consulting, sa filiale conseil en organisation, management et systèmes d’information (320 consultants), qui a enregistré une croissance de 15% ; Comforth, son activité Salesforce (100 consultants), qui a progressé de 35% ; Magellan Sécurité, son activité cybersécurité (50 consultants), qui a progressé de 20% ; et J2C, son activité AWS 20 consultants), qui a doublé. Le groupe affiche un chiffre d’affaires global de 135 M€ pour un effectif de 1.100 personnes.

Pour l’année en cours, dans un contexte marché qui reste très dynamique, Exakis Nelite ambitionne de poursuivre sa croissance organique et de consolider son positionnement sur les projets à forte expertise. Didier Zeitoun mentionne trois axes d’investissements principaux pour l’entreprise sur 2020 : les technologies innovantes de Microsoft (visualisation de données, chatbot, intelligence artificielle…), Azure et les outils collaboratifs. De gros moyens seront également déployés avec l’appui de Microsoft autour l’expérience clients pour faire en sorte que les clients déploient et utilisent au mieux les solutions qu’ils achètent.

Enfin, l’autre gros chantier concerne le bien-être au travail et la fidélisation des consultants. Plusieurs initiatives sont à l’étude : après le télétravail, mis en place il y a un an, l’entreprise souhaite ouvrir des discussions pour faire évoluer ses méthodes de management et de gestion des carrières.