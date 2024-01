Capgemini et Orange annoncent le lancement des activités commerciales de Bleu, leur société commune visant à proposer un « cloud de confiance » reposant sur les services Microsoft 365 et Azure. La plateforme, dévoilée en 2021, cible les besoins cloud de l’État, des collectivités territoriales, des hôpitaux et établissements de santé, et des entités publiques ou privées reconnues comme Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) ou Opérateurs de Services Essentiels (OSE). Ses futurs clients devront toutefois encore se montrer patients. Les premiers services seront opérationnels fin 2024 et l’obtention de leur qualification SecNumCloud 3.2 n’est pas attendue pas avant 2025.

Au lancement du projet, ses promoteurs espéraient pourvoir accompagner les clients dès la fin 2022 dans la préparation de leur migration. La constitution de la société et l’obtention des autorisations réglementaires ont visiblement pris plus de temps que prévu. « Afin de répondre à la forte demande des organisations françaises publiques et privées concernées, les prochains mois seront mis à profit pour préparer leur migration, procéder à des tests et des pilotes avec les clients, leur permettant une transition réussie sur la plateforme », réaffirme Bleu aujourd’hui.

Un retard qui fait les affaires de ses concurrents nationaux. « Des acteurs français proposent déjà des solutions conformes aux besoins et attentes du marché », raillait déjà 3DS Outscale lors de l’annonce de Bleu. Premier à avoir obtenu la qualification SecNumCloud en 2019, l’opérateur est aussi le premier à avoir certifié l’ensemble de ses services d’infrastructure de cloud public SecNumCloud 3.2 en décembre dernier. OVHcloud lui a emboité le pas en janvier sur ses offres hosted private cloud et la liste va continuer de s’allonger avec d’autres acteurs comme Cloud Temple, Free Pro, sans oublier le consortium NumSpot, exploitant aussi la plateforme 3DS Outscale.

Coté hyperscalers étatsuniens, Bleu rivalisera plus directement avec S3NS, la société commune fondée juste après elle par Thales et Google. Le calendrier et la stratégie sont similaires mais S3NS, en attendant l’obtention de la qualification SecNumCloud, a prévu une offre intermédiaire. Elle associe des services Google Cloud équivalents à ceux de l’offre publique avec un contrôle cryptographique de l’accès aux données géré par S3NS.

La concurrence promet donc de fortement s’intensifier l’année prochaine, permettant aux clients de faire leur choix parmi différentes approches du cloud de confiance ou d’opter pour une approche hybride en fonction des infrastructures recherchées.