La branche produits d’Atos et l’éditeur grenoblois combinent leurs solutions pour proposer une alternative européenne aux piles virtuelles étatsuniennes. L’offre souveraine d’infrastructure que proposent Eviden et Vates associe les serveurs BullSequana SH, dédiés à l’IA et aux applications critiques, et le logiciel libre de virtualisation Vates VMS. Elle s’adresse particulièrement aux organismes publics et aux entreprises gérant des données sensibles.

« Nous déployons actuellement la solution VMS de Vates dans notre usine d’Angers, actuellement, en cours de reconstruction », précise Charles-Philippe Gaudron, directeur business computing et AI chez Eviden.

« Le fait qu’Eviden déploie en interne notre solution démontre concrètement que Vates VMS peut constituer une alternative crédible à des solutions propriétaires américaines dans la majorité des environnements », ajoute le PDG de Vates, Olivier Lambert (cf. photo), qui veut montrer que l’Europe peut proposer des alternatives robustes aux solutions extra-européennes. Il prédit notamment que, d’ici 2030, plus de la moitié des entreprises auront quitté VMware by Broadcom.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Vates et Easyvirt nouent un partenariat
L’éditeur grenoblois open source Vates, spécialisé dans la virtualisation de serveurs, noue un partenariat avec Easyvirt, éditeur nantais spécialisé dans la consolidation de machines virtuelles. Leur objectif : réduire les coûts et l’empreinte des environnements cloud...

Les 10 actualités IT qui ont marqué l’année 2024
L’année 2024 a été un tournant pour le secteur IT, avec des bouleversements financiers, stratégiques et technologiques aux répercussions profondes. Entre acquisitions marquantes, pannes globales, innovations en IA et défis juridiques, l’écosystème numérique a traversé...

Le Français Vates se prépare à conquérir 5 à 10 % du marché de la virtualisation de serveurs d’ici à 2030
Une société française bientôt parmi les champions mondiaux de la virtualisation de serveurs ? C’est le scénario hautement improbable hier qu’accrédite aujourd’hui l’éditeur open source Vates. Celui-ci est à l’origine d’un fork de Citrix XenServer...

Atos négocie la vente de Tech Foundations pour se recentrer sur les activités en croissance d’Eviden
Atos a annoncé le 2 juillet être entré en négociations exclusives avec EP Equity Investment (EPEI), le fonds d’investissement du milliardaire Daniel Kretinsky, pour la cession de sa branche historique d’infogérance Tech Foundations (TFCo), pour...

NeoVAD étoffe son portefeuille avec les éditeurs Vates et Upwind
Le grossiste à valeur ajoutée NeoVAD entame la distribution de l’hyperviseur open source XCP-ng du Français Vates, qui se positionne comme une alternative crédible à VMware. Peu connu en France mais déjà bien implantée aux...