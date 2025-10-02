La branche produits d’Atos et l’éditeur grenoblois combinent leurs solutions pour proposer une alternative européenne aux piles virtuelles étatsuniennes. L’offre souveraine d’infrastructure que proposent Eviden et Vates associe les serveurs BullSequana SH, dédiés à l’IA et aux applications critiques, et le logiciel libre de virtualisation Vates VMS. Elle s’adresse particulièrement aux organismes publics et aux entreprises gérant des données sensibles.

« Nous déployons actuellement la solution VMS de Vates dans notre usine d’Angers, actuellement, en cours de reconstruction », précise Charles-Philippe Gaudron, directeur business computing et AI chez Eviden.

« Le fait qu’Eviden déploie en interne notre solution démontre concrètement que Vates VMS peut constituer une alternative crédible à des solutions propriétaires américaines dans la majorité des environnements », ajoute le PDG de Vates, Olivier Lambert (cf. photo), qui veut montrer que l’Europe peut proposer des alternatives robustes aux solutions extra-européennes. Il prédit notamment que, d’ici 2030, plus de la moitié des entreprises auront quitté VMware by Broadcom.