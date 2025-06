L’éditeur grenoblois open source Vates, spécialisé dans la virtualisation de serveurs, noue un partenariat avec Easyvirt, éditeur nantais spécialisé dans la consolidation de machines virtuelles. Leur objectif : réduire les coûts et l’empreinte des environnements cloud en intégrant les solutions de pilotage des infrastructures virtuelles DC Scope et DC Netscope à la plateforme Vates VMS.

La plateforme VMS de Vates est une alternative française open source à VMware.

La solution DC Scope a été conçue en 2013 comme une solution intuitive, sans agent, pour la gestion, l’optimisation, l’analyse des performances, des coûts et de la planification des capacités des infrastructures virtualisées, sur site ou dans le cloud. A la base, DC Scope était un outil de supervision et de pilotage des machines virtuelles VMware. Créée en 2020, DC NetScope est son pendant pour la surveillance et l’analyse du trafic, ainsi que la cartographie du réseau des infrastructures virtualisées.

« La complémentarité de nos savoir-faire permet de répondre aux attentes du marché avec une solution souveraine européenne », se réjouit Martin Dargent, le CEO de Easyvirt, dans un communiqué (cf. photo). « Nous savons qu’il est possible de proposer une alternative européenne crédible, sans compromis sur la performance. Plus que jamais, il s’agit de faire des choix conscients pour renforcer notre autonomie et construire un écosystème qui nous ressemble », renchérit Olivier Lambert, le PDG de Vates.