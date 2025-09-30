Ils sont quatre associés-fondateurs, tous anciens d’Antemeta : Étienne Lecoq (PDG), Frédéric Chaverot (directeur technique), Ronan Dacquay (directeur opérationnel) et Émile Lecoq (directeur des comptes). Après de nombreuses années de salariat, ils ont décidé de se mettre à leur compte en créant au début de l’été Skalio, un nouvel acteur de la transformation numérique positionné.

L’entreprise ambitionne de devenir un partenaire stratégique des directions informatiques en quête de modernisation de leur infrastructure en misant sur le cloud natif, le GitOps, la conteneurisation et l’intelligence artificielle.

Pour Étienne Lecoq (photo), le marché est à un tournant : « L’IA bouscule les usages et accélère les besoins de modernisation des infrastructures sous-jacentes. Les besoins d’innovation des DSI sont également motivés par des problématiques de souveraineté et les hausses tarifaires induites par le verrouillage des éditeurs. Les technologies de conteneurisation et de cloud natif, qui facilitent ce travail de développement de nouvelles applications pour embarquer l’IA, sont aujourd’hui matures. Il est temps d’accélérer leur adoption. »

Skalio veut incarner cette rupture technologique vers des approches plus agiles, et notamment vers Kubernetes, la plateforme de référence pour la gestion des conteneurs, se démarquant ainsi des intégrateurs traditionnels, souvent freinés par leur inertie organisationnelle. Skalio s’est rapproché pour cela d’un écosystème de partenaires tels que Suse (avec Rancher pour la gestion de Kubernetes), Pure Storage (Portworx, pour la portabilité multi-cloud des environnements conteneurisés), IBM (via HashiCorp pour l’automatisation et la gestion des infrastructures), Veeam (pour la protection des environnements conteneurisés) et OVHcloud (pour la mise à disposition de ressources de calcul compétitives et de bonne facture pour les projets d’IA).

Dès sa première année, Skalio vise un chiffre d’affaires d’un million d’euros ce qui lui permettrait de sécuriser ses premiers recrutements. La société a déjà signé ses premiers clients.

