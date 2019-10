Trois mois saprès la finalisation de l’acquisition de la société par IBM, le responsable de la plate-forme OpenShift Container et Kubernetes de Red Hat, Grant Shipley, rejoint VMware. « Après 14,5 années extraordinaires chez Red Hat et 7 sur OpenShift il est temps de raccrocher mon chapeau Lundi je démarre une nouvelle aventure chez VMware mais je vais continuer à travailler sur Kubernetes et améliorer l’expérience du développeur », a indiqué Grant Shipley sur Twitter. Le directeur de l’exploitation de VMware, Sanjay Poonen, a répondu par le même canal qu’il attendait avec impatience la « sagesse et l’excellence » de Shipley pour renforcer la stratégie de VMware concernant Kubernetes et Tanzu au cours des prochaines années.

Le patron d’un fournisseur de sevices, partenairee des deux sociétés, a indiqué à CRN que l’avenir de Kubernetes et des conteneurs était prometteur pour VMware mais incertain pour Red Hat. « Regardez, VMware se lance à fond dans Kubernetes. Ils ont acquis Heptio, ils investissent énormément d’argent dans les conteneurs et se transforment très rapidement en leader des développeurs modernes et du cloud hybride. La combinaison de VMware et de Pivotal offre un potentiel infini », a déclaré le CEO, qui souhaite conserver l’anonymat. « Ainsi, si vous voyez quelqu’un comme Shipley quitter Red Hat et leur nouveau domicile chez IBM pour prendre le contrôle de Kubernetes chez VMware, cela en dit long sur les perspectives d’avenir de ce marché. » Il a ajouté que l’avenir de Kubernetes n’était toujours pas clair chez Big Blue et que les gens se demandaient ce que ce dernier allait faire avec OpenShift.

Lors de VMworld en août dernier, le CEO de VMware, Pat Gelsinger, a indiqué que Kubernetes était au cœur de VMware Tanzu, le portefeuille de produits et services de la société destiné à améliorer les fonctionnalités actuelles de PKS (Pivotal Container Service). Tanzu est lancé avec Tanzu Mission Control, une console de gestion multi-cloud Kubernetes, et produira un environnement Kubernetes entièrement natif au sein de vSphere.