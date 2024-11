Dans le cadre de sa réorientation stratégique vers les environnements conteneurisés de type Kubernetes, l’intégrateur coubevoisien (92) ZenOps, spécialisé dans la modernisation des infrastructures, a noué en début d’année un partenariat avec l’éditeur batave StackState pour distribuer sa solution en France.

StackState est à l’origine d’un outil d’observabilité et de gestion des incidents et de la performance applicative sur les environnements conteneurisés. Utilisable à la fois par les product owners, les équipes de développement et les équipes infrastructures, il vise à simplifier la détection des anomalies et à accélérer les temps de résolution des incidents afin de réduire les temps d’arrêt des applications lors de leur déploiement et de leurs mises à jour.

ZenOps mise sur ce partenariat pour faciliter l’adoption de Kubernetes et promouvoir sa propre expertise sur les architectures Kubernetes. Une expertise qu’il développe depuis 5 ans et qui représente actuellement 20% de son activité. Arnaud Delin, son président (photo), estime que l’adoption de Kubernetes va s’accélérer dans les prochaines années et que son poids va s’accroître dans son mix business.

Centre de formation Suse et Kubernetes, partenaire d’Opentext (Micro Focus), Sophos et Blackberry Secure, ZenOps réalise 5,5 M€ de chiffre d’affaires annuel avec un effectif d’une quinzaine de salariés.