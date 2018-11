Profitant du VMworld 2018 Europe qui se déroule à Barcelone, VMware vient d’annoncer l’acquisition du spécialiste Kubernetes Heptio afin de favoriser l’adoption de l’outil d’orchestration des conteneurs dans les entreprises sur site et dans des environnements multi-cloud. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Fondé en 2016 par Joe Beda et Craig McLuckie, deux des créateurs de Kubernetes alors qu’ils travaillaient chez Google, Heptio utilise ses compétences en amont pour un ensemble croissant de produits, de projets open source et de contributions à Kubernetes. La jeune pousse de Seattle assure notamment de la formation, du support et des services professionnels afin d’accélérer l’intégration de Kubernetes et des technologies associées dans le tissu informatique de l’entreprise. « Heptio sera ainsi en mesure d’ouvrir de nouveaux canaux afin que VMware puisse impliquer davantage la communauté open source et renforcer les processus en amont de Kubernetes, tout en répondant aux besoins en matière de cloud des plus grandes entreprises à travers le monde », indique un communiqué de VMware.

VMware et Pivotal proposent actuellement PKS, un portefeuille Kubernetes couvrant les cas d’utilisation des clients pour un déploiement sur site et en tant que service cloud. « Kubernetes est en train de devenir un cadre ouvert pour une infrastructure multi-cloud permettant aux entreprises de gérer des applications modernes », explique dans le communiqué Paul Fazzone, vice-président et CEO de la division Cloud Native Apps Business Unit de VMware. « Les produits et services Heptio renforceront et étendront les efforts de VMware avec PKS pour faire de Kubernetes le standard de facto pour l’infrastructure à travers les clouds une fois la transaction finalisée. »

« L’équipe d‘Heptio s’est concentrée sur Kubernetes, en créant des produits facilitant la gestion de plusieurs clusters dans plusieurs clouds », commente de son côté Craig McLuckie, CEO et cofondateur de la jeune pousse. « Nous allons maintenant tirer parti des ressources cloud natives de VMware et de notre capacité éprouvée d’exécution, amplifiant ainsi notre impact. »

Cette acquisition a été très bien accueillie par les partenaires américains de VMware constate CRN. « S’ils peuvent intégrer Heptio et Kubernetes, vous pouvez désormais déplacer des conteneurs sur site vers le cloud, selon vos besoins. Je pense que c’est de ce côté-là que VMware se dirige et c’est un atout unique pour eux », a expliqué un de ces partenaires à nos confrères. « Si vous pouvez étendre les services d’Amazon et la gestion de l’orchestration avec la plus grande base installée de virtualisation sur site au monde, cela change le jeu. Tous ces composants, tels Heptio, peu à peu se rassemblent. VMware se réinvente en devenant l’extension sur site des principaux acteurs du cloud. » Un autre partenaire estime quant à lui que nous assistons à une transformation majeure – le découplage des applications des environnements dans lesquels elles sont exécutées.