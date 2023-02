Le fabricant de matériel de réseau Ericsson supprime 1.400 emplois en Suède, son pays d’origine. Cela représente environ 10% des employé·e·s d’Ericsson dans ce pays.

« Les négociations avec les syndicats suédois sont désormais closes et ont abouti à un accord concernant les méthodes de travail pour les réductions d’effectifs en Suède », déclare un porte-parole d’Ericsson. « Notre intention est de gérer les réductions d’effectifs par le biais d’un programme volontaire ».

Ce plan de départs « volontaires » a pour but pour « d’accélérer les améliorations de coûts », annonce la société, avec une réduction de 9 milliards de couronnes suédoises (soient 819 millions d’euros environ) prévue pour la fin 2023, dont 70% proviendront des marchandises vendues et le reste des frais commerciaux, généraux et administratifs (rationalisation des processus, réduction des installations, etc.).

Au cours du quatrième trimestre 2022, Ericsson a annoncé une chute de 34% de ses bénéfices, ses clients ayant réduit leurs dépenses en matière de réseaux 5G. Le PDG de la société, Börje Ekholm, a déclaré qu’on en était encore à la « phase initiale du déploiement mondial de la 5G » dans l’entreprise.

Ericsson s’attend à ce que 2023 soit « plutôt agitée avec des incertitudes à court terme et des vents macroéconomiques contraires qui auront probablement un impact sur les investissements des opérateurs ». Cette année, le fabricant veut atteindre l’équilibre en termes de bénéfice d’exploitation.

Des rumeurs circulent sur le fait que des milliers d’autres postes au sein de la société pourraient être supprimés hors de la Suède. Pour rappel, l’entreprise emploie environ 100.000 personnes dans le monde.