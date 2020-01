Ericsson semble mettre les bouchées double pour se positionner en tant qu’alternative crédible en matière de 5G face à un Huawei de plus en plus banni des infrastructures à cause de sa proximité probable avec les autorités chinoises. Le spécialiste suédois des télécommunications annonce en effet l’ouverture d’un site de R&D en France qui devrait accueillir jusqu’à 300 employés, afin de soutenir le développement de la 5G en Europe. Ce site se concentrera dans un premier temps sur les développements logiciels et la sécurité de la technologie pour répondre aux besoins en tirant parti de sa collaboration avec les clients de l’Hexagone.

Une première entité sera établie sur le site actuel d’Ericsson à Massy, au sein du pôle Paris-Saclay, l’une des plus grandes zones d’innovation en Europe. Cette implantation permettra d’accéder à un bassin de compétences important et de favoriser les collaborations industrielles et universitaires. « Nous reconnaissons l’importance économique et technologique du marché français et son influence en Europe. La richesse de l’écosystème technologique et les compétences clés présentes en France sont propices à la mise en place d’une forte présence R&D 5G dans le pays », explique dans un communiqué Fredrik Jejdling, vice-président exécutif et directeur général de la Business Area Réseaux d’Ericsson. « Cette initiative permettra de renforcer le portefeuille logiciel 5G d’Ericsson, notamment dans le domaine de la sécurité, en particulier pour les marchés français et européen. Elle soutiendra également notre activité en Europe en apportant les dernières innovations à nos clients. »

« Cet investissement du groupe Ericsson est la reconnaissance de l’excellence française en matière de compétences d’ingénierie et d’expertise R&D. Il permettra à Ericsson de s’appuyer sur la richesse de l’écosystème français, en mettant l’accent sur la 5G et la sécurité », ajoute de son côté Franck Bouétard, PDG d’Ericsson France.

Ericsson emploie actuellement 15.000 ingénieurs R&D en Europe, ce qui représente 60% de l’ensemble de ses équipes R&D. Au total, la société possède 18 centres de R&D sur le Vieux Continent, notamment en Finlande, en Allemagne, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Pologne, en Espagne et bien sûr en Suède.