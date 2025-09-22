Pour son premier semestre 2025, Aubay a annoncé un chiffre d’affaires de 269 M€ en recul de 1,2 % par rapport au premier semestre 2024. Dans le même temps, l’effectif a reculé de 1 % à 7.474 collaborateurs. « L’activité est restée très proche de l’exercice précédent, le léger recul étant uniquement dû à un effet calendaire défavorable », a noté l’ESN dans sa visioconférence de présentation des résultats à la presse et aux analystes financiers. Un tassement qui ne serait déjà plus qu’un mauvais souvenir, l’activité étant repartie à la hausse (+0,7 %) au deuxième trimestre.

En toute logique, cet effet calendaire négatif a pesé sur le résultat opérationnel d’activité, qui a reculé de 13 % à 19,3 M€, faisant revenir la marge opérationnelle d’activité de 8,1 % au premier semestre 2024 à 7,2 %. Compte tenu d’une légère hausse du taux d’imposition moyen, le résultat net part du groupe s’inscrit en recul de 17 % à 14,0 M€.

Au second semestre, l’ESN s’attend à une nette amélioration de sa performance, grâce à une hausse favorable des prix de vente – qui compense la hausse des salaires – et grâce à un nombre de jours facturé plus important. La croissance organique est attendue entre 0 et +3 %, et la marge opérationnelle d’activité devrait remonter entre 8 % et 9 % sur le nouveau périmètre (Solutec compris)

Dans leur visioconférence de présentation des résultats à la presse et aux analystes financiers, les dirigeants sont longuement revenus sur les vertus de l’acquisition de Solutec, annoncée en mai et finalisée début juillet. Un deal idéal qui ouvre à l’ESN « d’énormes perspectives de développement », selon eux. Jusque-là essentiellement concentrée en région parisienne, sa présence va s’étendre en régions, notamment à Lyon avec plus de 600 nouveaux collaborateurs. Et l’opération va lui permettre de diminuer son exposition au secteur Banque/assurance. Démarrée au 1er juillet, l’intégration de Solutec et de ses 1.400 collaborateurs va s’étaler sur six mois. À l’issue, la France passera d’environ 50 à 60 % du chiffre d’affaires pro forma.