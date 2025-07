L’ESN de Boulogne-Billancourt (92) finalise l’acquisition de la lyonnaise Solutec. Aubay consolide ainsi son portefeuille de clients grands comptes dans l’énergie, les télécoms, les transports, la grande distribution, la banque et l’assurance. Elle renforce également sa présence dans l’Hexagone avec des bureaux à Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris et Toulouse.

Solutec revendique 1.400 collaborateur·rice·s, pour un chiffre d’affaires rentable de 112 millions d’euros en 2024, tandis qu’Aubay emploie 7.400 collaborateur·rice·s dans sept pays, pour un chiffre d’affaires de 540,3 millions d’euros en 2024.

On sait que la transaction a été effectuée quasi exclusivement en numéraire mais son montant n’a pas été divulgué. Aubay détient à présent 98% du capital et des droits de Solutec. Les 2% restants seront acquis via une émission d’actions.

Aubay a déclaré une croissance de 1,2% de son chiffre d’affaires en 2024, avec une marge opérationnelle d’activité de 9,2% et une trésorerie nette de 112 millions d’euros. L’ESN était classée en 31ème position du dernier classement annuel Numeum et KPMG des ESN & ICT en France.