À l’été 2018, e-Qual lançait son propre service SD-WAN basé sur la technologie de Nuage Networks. Un an plus tard, l’intégrateur réseau spécialisé dans la performance applicative vient d’achever le déploiement de son premier client : le département de la Vienne. « Ce projet était intéressant à plus d’un titre, commente Philippe de Lussy, son PDG. Si sa taille était relativement réduite, avec 80 sites à déployer, il regroupait de nombreux cas d’usages au sein d’un même projet ». Il a débord fallu créer deux domaines logiques pour séparer les sites du département et ceux des collèges. Ensuite, e-Qual a dû s’accommoder de toutes les technologies de connectivité existantes : selon l’éligibilité des sites, il a déployé sur des lignes ADSL, SDSL, VDSL, fibre entreprise, voire des liens 4G…

Dans certains cas, il a même utilisé des liens de niveau 2 (Ethernet) qu’il a fallu « rendre intelligent » pour se connecter à très haut débit (plusieurs centaines de mégabits par seconde) aux services d’Intercloud, auquel il s’est associé pour l’occasion afin d’accéder au Cloud de façon sécurisée et à moindre coût que via une ligne MPLS. E-Qual s’est également associé à Zscaler pour sécuriser les flux de certains sites pour lesquels un accès direct à Internet a été configuré (afin d’éviter de repasser par le site central et économiser sur la bande passante). Une formule plus avantageuse que d’installer des firewalls sur chaque site, selon Philippe de Lussy.

« Ce projet a été très positif, se réjouit le PDG. Il nous a permis de confirmer la stabilité de la technologie Nuage Networks, de formater notre offre et d’affiner notre mise en production ». Malheureusement, l’intégrateur tarde à signer de nouveaux projets. « C’est plus long que prévu », convient Philippe de Lussy. À sa décharge, l’intégrateur s’est concentré au départ sur les appels d’offres dans les grands comptes, premier marché à avoir démarré. Mais la taille d’e-Qual et le manque de visibilité de Nuage Networks sur le marché SD-WAN se sont avérés être des handicaps insurmontables.

Qu’à cela ne tienne, l’intégrateur répond désormais à des appels d’offre plus modestes correspondant à des déploiements de 100 à 400 sites. « Le marché des entreprises de taille intermédiaires s’ouvre, constate Philippe de Lussy. Ces comptes sont extrêmement demandeurs et ils se rendent compte que le SD-WAN n’est pas si simple à déployer efficacement. On le voit au nombre d’appels d’offre explicitement orientés services managés ». Dans ce contexte, même si les cycles de décision restent longs, Philippe de Lussy a bon espoir de signer deux nouveaux clients d’ici à la fin de l’année.

Mais bien plus que signer de nouveaux clients sur son offre SD-WAN, l’enjeu principal pour l’intégrateur cette année va être de recruter pour étoffer un effectif déjà clairement sous-dimensionné par rapport à son flux d’activité. E-Qual avait achevé son exercice 2018 sur un chiffre d’affaires de 6,5 M€ et un résultat d’exploitation de 300 K€ avec une équipe de 40 personnes.