Issue de la fusion en 2017 de CSC et d’HPE Enterprise Services, DXC prend du poids. Le géant des services va en effet débourser 2 milliards de dollars pour s’offrir Luxoft. Basée à Zoug en Suisse, cette société fournit des services de conseil en stratégie numérique et d’ingénierie aux entreprises. Employant près de 13.000 personnes dans le monde, dont une majorité de titulaires d’une maîtrise ou d’un doctorat, Luxoft a réalisé un chiffre d’affaires de 911 millions de dollars au cours des quatre derniers trimestres, avec un taux de croissance annuel composé à deux chiffres, au cours des trois dernières années. Particulièrement active en Europe, elle sert des clients dans le monde entier. Très présente dans les services d’ingénierie externalisés, le cloud et les développements, Luxoft possède une réelle expertise dans des secteurs clés comme l’automobile (cockpit numérique, lecteur autonome, mobilité connectée), les services financiers (conseil numérique, réglementation et mise en conformité, implémentation de plateformes) et les sciences de la santé / de la vie (laboratoire numérique, engagement client). La société a par ailleurs développé des offres pour les secteurs des voyages, des médias et des communications, de l’énergie et des services publics.

L’acquisition de Luxoft permettra à DXC d’élargir son portefeuille d’offres numériques et d’étendre sa présence dans les secteurs à forte croissance. « La transaction sera axée sur l’accélération de la croissance de DXC, notamment sur la vente croisée de services numériques, l’expansion sur de nouveaux marchés et la montée en puissance des talents numériques », précise la société dans un communiqué. « Luxoft et DXC sont très complémentaires et notre vision commune de la transformation numérique fait de cette combinaison stratégique un choix judicieux pour les deux organisations – ainsi qu’un avantage considérable pour nos clients », commente dans le communiqué le président du conseil d’administration de DXC, Mike Lawrie. « Luxoft a une expérience éprouvée et une expertise dans la production de résultats commerciaux mesurables à grande échelle pour les clients internationaux de tous les secteurs clés, y compris l’automobile et les services financiers. L’ajout de Luxoft accélère la stratégie de croissance de DXC, car elle permet à la société de répondre aux besoins numériques de ses clients d’aujourd’hui et de demain. »

Luxoft conservera sa marque, fonctionnera comme « une société de technologie DXC», et restera sous la direction de son président et CEO actuel, Dmitry Loschinin , qui reportera à Mike Lawrie.