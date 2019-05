DXC Technology a présenté des résultats trimestriels et annuels inférieurs à ceux l’année précédente. Le chiffre d’affaires du trimestre clos le 31 mars dernier s’est ainsi élevé à 5,28 milliards de dollars, contre 5,58 milliards de dollars un an plus tôt.

Impacté par des coûts de restructuration de 35 millions de dollars, des coûts de transaction, de séparation et d’intégration de 66 millions de dollars, par un amortissement de 101 millions de dollars d’actifs incorporels acquis, de 101 millions de pertes actuarielles et de règlements liés aux retraites et aux indemnités complémentaires de protection, le bénéfice net GAAP s’est établi à 271 millions de dollars contre 565 millions de dollars l’année un an auparavant.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires était de 20,75 milliards de dollars, contre 21,73 millions de dollars pour la même période de l’année précédente.

Le bénéfice net s’est établi à 1,26 milliard de dollars pour l’exercice 2019, après déduction de 353 millions de dollars de coûts de restructuration, 299 millions de dollars de coûts de transaction, de séparation et d’intégration, 401 millions de dollars d’amortissement des actifs incorporels acquis, 116 millions de dollars de pertes actuarielles et de règlements liés aux retraites et aux indemnités complémentaires de protection ainsi que 44 millions de dollars d’ajustements d’impôts liés à la réforme fiscale américaine, contre 1,78 milliard de dollars pour l’exercice précédent.

Dans la présentation des résultats aux analystes, le CEO de la société, Mike Lawrie, s’est montré rassurant. « De manière séquentielle, le chiffre d’affaires numérique au quatrième trimestre a plus que compensé le recul de l’activité traditionnelle. Maintenant, cet équilibre entre la croissance numérique et le déclin traditionnel continuera à être chaotique au cours de la prochaine année », a-t-il déclaré ajoutant qu’il s’agissait de la dynamique de revenus qui soutiendra en définitive la croissance à long terme de la société

Cette stratégie implique des changements internes. La firme de Tysons (Virginie) a ainsi procédé au licenciement d’environ 10.000 personnes au cours de l’exercice (portant le nombre d’emplois perdus depuis 2017 à 40.000), mais a recruté environ 2.000 spécialistes du numérique, dont une majorité d’ingénieurs logiciels. « Nous avons continué à améliorer notre portefeuille d’offres numériques et nous formons de nouvelles compétences pour les employés actuels afin de les doter de nouvelles capacités et certifications numériques. Nous avons également embauché des milliers de nouveaux employés dotés de compétences numériques avancées et en avons ajouté davantage par le biais d’acquisitions afin de renforcer davantage notre main-d’œuvre numérique. Notre acquisition de Luxoft devrait être finalisée comme prévu d’ici la fin juin, ce qui renforcera encore la capacité de DXC à concevoir et à déployer des solutions numériques transformatrices pour les clients à grande échelle », a-t-il ajouté.

Pour l’année en cours, Mike Lawrie table sur un chiffre d’affaires compris entre 20,7 milliards de dollars et 21,2 milliards de dollars, en fonction de l’impact des devises ainsi que de la dynamique entre activité numériques et activités héritées du passé.

Ses propos ont semble-t-il été bien reçus puisque le cours de l’action, qui avait perdu 5,92% en deux jours, s’est redressé, gagnant 1,96% vendredi.