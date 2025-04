Divalto annonce une refonte complète de son programme partenaires. Cette initiative vise à aligner le réseau de partenaires avec la stratégie de l’entreprise, en transition vers le modèle SaaS et les solutions métier.

Le nouveau programme de Divalto introduit deux principaux changements pour les partenaires : les statuts et les labels. Les statuts sont attribués en fonction de la croissance des revenus récurrents générés par les partenaires (ARR). Trois statuts ont été définis : « Performance », « Excellence » et « Elite ». Plus un partenaire sera performant, plus il aura accès à un catalogue de services étendu : accompagnement marketing, expertise avant-vente, aide au déploiement…

Les labels, quant à eux, reconnaissent l’expertise et la compétence des partenaires sur ses offres verticalisées (négoce, services terrain, industrie et CRM) ou sur des secteurs d’activité spécifiques. Divalto prévoit à cet effet de soumettre leurs équipes à des certifications (qui restent à finaliser), de prendre en compte le nombre de projets ayant été déployés avec succès et de mesurer la satisfaction des clients à leur issue.

Les statuts sont déjà en cours d’attribution, avec une trentaine de partenaires éligibles dès cette année. Les labels seront attribués au second semestre 2025, après la finalisation des certifications. À terme, Divalto espère embarquer l’ensemble de sa centaine de partenaires dans sa stratégie de verticalisation. Initiée en 2019-2020, celle-ci n’est pleinement relayée que par une dizaine de partenaires à ce jour.

Pour autant, Jérémy Grégoire, directeur général de l’éditeur (photo), constate que ce sont les partenaires qui se la sont le mieux appropriée qui connaissent la croissance la plus forte. C’est le cas notamment d’InfinySoft dans le domaine de la gestion des déchets, ou de Syxpériane dans le négoce BtoB.

Pour sa part, Divalto a réalisé un chiffre d’affaires de 34 millions d’euros en 2024, en croissance de 10%, avec une croissance de 26% de son ARR, qui reflète la réussite de sa transition vers le SaaS, la totalité de ses nouvelles affaires se faisant sur ce modèle.

Pour 2025, Divalto prévoit de maintenir une dynamique de croissance similaire (ou proche), en continuant à développer ses offres SaaS et en misant sur le nouveau souffle qu’apporte la réforme de la facturation électronique sur le marché de l’ERP. Jérémy Grégoire se réjouis à ce titre que les députés aient maintenu le calendrier de la réforme le 11 avril dernier, avec une mise en application le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI, et le 1er septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises (en émission de factures).