Mégafusion dans le monde du datacenter. L’Américain Digital Realty va s’offrir l’Européen Interxion devenant ainsi le numéro un mondial avec plus de 260 centres de données. Selon les termes de l’accord signé entre les deux entreprises, les actionnaires d’Interxion recevront 0,7067 action Digital Realty par action Interxion. La transaction attribue à Interxion une valeur approximative de 93,48 dollars par action ordinaire, soit environ 8,4 milliards de dollars, dette financière comprise. L’opération, qui a été approuvée par les conseils d’administration des deux sociétés, devrait être finalisée en 2020.

L’activité européenne d’Interxion consiste en 53 datacenters neutres vis-à-vis des opérateurs et des clouds ​​dans 11 pays européens et 13 zones métropolitaines, y compris Paris, Amsterdam, Francfort et la passerelle Internet de Marseille. Digital Realty est quant à lui présent à Londres et à Dublin.

« Cette transaction stratégique et complémentaire s’appuie sur les bases bien établies de Digital Realty pour répondre à la demande du marché en matière de colocation à échelle et à très grande échelle, en Amérique, en EMEA et en Asie-Pacifique. Elle s’appuie sur l’expertise européenne d’Interxion en matière de colocation et d’interconnexion, renforçant ainsi les capacités de la société fusionnée à couvrir tout le spectre des besoins en matière de centres de données au travers d’une plateforme mondiale », affirme dans un communiqué le CEO de Digital Realty, William Stein.

Interxion connaît actuellement une expansion rapide sur le Vieux Continent. Le fournisseur de centres de données basé aux Pays-Bas a plusieurs projets de développement de datacenters en cours. Plus de 400 millions de dollars ont été investis à ce jour et un investissement total d’un milliard de dollars est prévu. Ces projets, qui représentent une extension de 40% de la capacité de charge critique d’Interxion, devraient être livrés au cours des 24 prochains mois.

A l’issue de l’opération, William Stein dirigera l’entité fusionnée tandis que le PDG d’Interxion, David Ruberg prendra la direction générale de l’activité EMEA qui portera la marque « Interxion, a Digital Realty company ». Il devrait toutefois quitter ses fonctions dans un délai d’environ un an à compter de la finalisation de la transaction.

Le directeur financier de Digital Realty, Andrew Power, agira en tant que directeur financier de la société fusionnée. De son côté, le directeur général de Digital Realty EMEA, Jeffrey Tapley, travaillera conjointement avec David Ruberg à l’intégration des activités d’Interxion et de Digital Realty.

Le conseil d’administration de l’entreprise issue de la fusion sera composé de neuf membres désignés par Digital Realty et d’un membre choisi par Interxion. Il sera présidé par l’actuelle président du CA de Digital Realty, Laurence Chapman.