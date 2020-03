Le fournisseur de solutions de centre de données, de colocation et d’interconnexion neutres destinées vis-à-vis des fournisseurs de cloud et des opérateurs Digital Reality a finalisé son rapprochement avec InterXion. La transaction a été conclue le 12 mars après l’expiration de l’offre d’échange, dans laquelle environ 92,3% du total des actions d’InterXion en circulation, ont été déposées. Annoncée en octobre dernier, la transaction évalue InterXion à environ 8,4 milliards de dollars, y compris la dette nette assumée.

« Nous sommes heureux d’avoir conclu notre rapprochement avec InterXion », affirme dans un communiqué le directeur général de Digital Realty, William Stein. « Ce rapprochement fort s’appuie sur les bases solides de Digital Realty pour répondre à la demande du marché en matière de colocation, de salles privatives et de besoins hyperscale sur le continent américain, dans les régions EMEA et Asie-Pacifique et tire parti de l’expertise européenne d’InterXion en matière de colocation et d’interconnexion, renforçant ainsi les capacités de la société issue de ce rapprochement à aider les clients à satisfaire l’ensemble des exigences en matière de centre de données sur une plateforme mondiale. Le rapprochement de nos deux entreprises établit une plateforme mondiale qui, selon nous, améliorera considérablement notre capacité à créer de la valeur sur le long terme pour les clients, les actionnaires et les employés des deux sociétés. »

Dans la mesure où moins de 95% du total des actions en circulation d’InterXion ont été acquises dans le cadre de l’offre d’échange, les porteurs d’actions InterXion non déposées ont le droit de recevoir des actions ordinaires de Digital Realty (et/ou du numéraire au lieu de fractions d’actions ordinaires de Digital Reality) mais seront généralement assujettis à une retenue à la source néerlandaise de 15% sur les dividendes. En outre, les actions toujours détenues par les actionnaires d’InterXion ne seront plus négociables sur aucune bourse et pourront être soumises à des restrictions de transfert, y compris l’obligation de présenter un acte notarié néerlandais de transfert.

William Stein, dirige la société issue du regroupement. Le président et directeur général d’InterXion, David Ruberg, devient directeur général des activités Europe, Moyen-Orient et Afrique de la nouvelle entité sous la marque « InterXion a Digital Realty company ».