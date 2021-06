La première pierre de MRS4, le quatrième datacenter d’Interxion à Marseille, est posée. Sa livraison est prévue à partir du deuxième trimestre 2022. Il proposera, une fois achevé, une puissance disponible pour ses clients allant jusqu’à 13,6 mégawatts (MW), et un total d’environ 6 700m2 d’espace équipé.

MRS4 est construit sur le Grand Port Maritime de Marseille Fos, à proximité immédiate de MRS2 et MRS3. Interconnecté aux autres sites du campus, il portera la surface totale de ce dernier à 24 000 m2.

Acteur d’origine européenne, Interxion a été racheté l’an dernier pour 8,4 milliards de dollars par l’américain Digital Realty, donnant naissance à l’un des principaux fournisseurs de services de datacenters neutres vis-à-vis des opérateurs télécoms et des fournisseurs de cloud. Il compte plus de 100 datacenters en Europe, où il est implanté dans 13 pays dont la France, avec deux grands campus à Paris et à Marseille.

Le choix de la cité phocéenne tient à deux atouts phares : son emplacement géographique exceptionnel au cœur de la Méditerranée et son accès direct aux systèmes de câbles sous-marins connectés à la ville. Des paramètres qui font d’elle une porte d’accès télécom, cloud et numérique entre l’Europe et les autres continents.

« Aujourd’hui 9ème hub Internet mondial, derrière Miami et devant Los Angeles aux États-Unis, Marseille avec Paris renforce l’attractivité de notre territoire sur la carte mondiale du numérique. MRS4 viendra soutenir ce développement, et l’ambition de passer dans le Top 5 des hubs Internet mondiaux d’ici à deux ans », souligne Fabrice Coquio, président d’Interxion France dans le communiqué de la société.

« Nous continuons d’accompagner la forte demande émanant des plates-formes de contenu et de cloud, en particulier à Marseille, la ville leur permettant de délivrer leurs services et applications dans la zone sud Europe mais aussi l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie et les Etats-Unis, avec des performances inégalées», complète Jeff Tapley, co-directeur général EMEA.

Des arguments qui visiblement font mouche après des clients. Selon les informations recueillies par nos confrères de l’Informaticien « le nouveau centre est déjà réservé à 50 % alors que les autres sites marseillais sont remplis. »

Parallèlement à ses projets à Marseille, Interxion voit large aussi pour ses installations en région parisienne. Son projet d’expansion Paris Digital Park prévoit la construction de quatre nouveaux datacenters (PAR8 à PAR11) qui viendront s’ajouter aux sept existants. Ils seront situés dans une même enceinte à la Courneuve. L’ouverture du premier, d’une surface de 9 600 m2, est prévue d’ici la fin de l’année 2021.