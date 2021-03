Pour répondre aux enjeux stratégiques que sont la sécurité et la souveraineté des données, Devoteam devient Advanced Partner d’OVHcloud. Ce partenariat doit permettre à l’ESN de proposer des écosystèmes cloud de confiance afin d’apporter une réponse aux problématiques de conformité réglementaire et de souveraineté numérique. Mais il s’agit également d’être en mesure d’offrir des écosystèmes de cloud hybride ou multicloud, y compris sur la technologie Google Anthos, pour laquelle OVHcloud a récemment annoncé un partenariat stratégique.

Devoteam indique dans un communiqué avoir choisi OVHcloud pour ses garanties de sécurité, de réversibilité et de localisation des données dans l’un de ses 32 centres de données dans le monde (France, Allemagne, Pologne, Royaume-Uni, Canada, États-Unis, Singapour et Australie).

« Les données représentent un avantage concurrentiel incontournable pour nos clients. Par conséquent, la qualité et la sécurité de leur stockage sont devenues des enjeux stratégiques. Ce partenariat s’inscrit en complémentarité avec notre offre Cloud existante », explique dans le communiqué Godefroy de Bentzmann, CEO et co-fondateur de Devoteam. « Notre volonté est d’accompagner l’ensemble de nos clients en France et en Europe et de leur proposer une alternative, que ce soit dans le cadre d’une stratégie Move to cloud avec comme prérequis la souveraineté numérique ou la modernisation de systèmes d’informations avec mise en conformité réglementaire par exemple. Notre expertise et notre savoir-faire nous permettent de combiner les forces de différents fournisseurs cloud en fonction des besoins. »