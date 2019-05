Selon les derniers chiffres de l’enquête 2019 « Besoins en Main d’Oeuvre (BMO1) » réalisée par Pôle Emploi, avec près de 47.000 projets de recrutements cette année les métiers de l’informatique figurent dans le peloton de tête des métiers les plus recherchés en France. L’établissement public place l’ingénieur informatique à la 5ème place dans le classement des profils les plus chassés, après les agents d’entretien, les aides à domicile, les aides-soignants et les métiers de la restauration.

La demande croissante de la part des entreprises dans un monde de plus en plus digitalisé soumis à la forte croissance des solutions basées sur l’intelligence artificielle, fait plus que jamais ressentir la pénurie d’ingénieurs informatiques dans tous les domaines, et ce malgré la multiplication des formations ad hoc. Malheureusement, d’après la plateforme de mise en relation des développeurs avec les entreprises à la recherche de talents CodinGame, le métier n’a pas bonne presse auprès des « millénials » (personnes nées entre 1980 et 1995). Ceux-ci boudent trop souvent la filière informatique qui souffre encore de clichés peu valorisants. Le développeur est selon CodinGame perçu par la jeune génération comme un solitaire dépourvu de contacts professionnels. Or, d’après une étude qu’a menée la plateforme en décembre dernier auprès de 9.000 développeurs dans 120 pays , 70% d’entre eux préfèrent travailler en équipe. Pour ces développeurs, le travail collaboratif dans une équipe solidaire fait d’ailleurs partie des principaux critères d’épanouissement au travail. La startup montpelliéraine explique qu’aujourd’hui, le métier de développeur joue un rôle de pivot entre le produit, le marketing et les besoins clients, ce qui conduit les équipes techniques à travailler de près avec les équipes métiers.

Pour redorer l’image du métier et donner aux jeunes l’envie de s’y investir, CodinGame a développé des jeux vidéo de programmation. Elle envisage de sortir dans les prochaines semaines sur sa plateforme un système de « matching » pour mettre en relation « les champions du code » avec les entreprises à la recherche de nouveaux collaborateurs.

CodinGame revendique une communauté de plus de 1,3 million de développeurs répartis dans 175 pays et plus de 500 clients internationaux. La société ambitionne de devenir leader européen sur le marché du recrutement de développeurs en 2019.