Codingame vient de publier les conclusions de la quatrième édition de son enquête annuelle sur le métier de développeur. Cette enquête qui a été réalisée en ligne entre octobre et décembre 2020 et qui a reçu les réponses de 15.000 développeurs à travers le monde – dont plus de 3.500 en France – et de 300 recruteurs de la tech – dont plus de la moitié en France – donne un bon état des lieux des besoins en recrutement et des pratiques de recrutement de développeurs.

Premier enseignement de cette enquête : les entreprises vont continuer de recruter massivement des développeurs en 2021. Près de trois employeurs sur dix prévoient de recruter plus de 50 développeurs cette année et près de sept sur dix plus de 10. De leur côté, les développeurs se déclarent sereins sur leur capacité à trouver un emploi en 2021. Leur degré de confiance à pouvoir changer d’emploi cette année reste stable par rapport à l’année dernière à un niveau de 7 sur 10, bien que l’année 2020 ait été particulièrement morose en la matière.

Conscients de la difficulté à recruter et à conserver leurs talents, plus de la moitié des recruteurs (55%) déclarent avoir l’intention d’investir dans l’expérience candidat (autrement dit le processus de recrutement) et 49% dans la rétention de leurs talents. Les recruteurs se disent également peu regardants sur le diplôme : près de 80% d’entre eux déclarent recruter des développeurs qui ne possèdent pas de formation initiale en informatique et 24,4% disent même en recruter régulièrement.

En tête des métiers de la tech que les professionnels des RH pensent avoir le plus de mal à recruter en 2021 : les profils DevOps, recherchés notamment pour la conduite des tests logiciels et la supervision des performances des serveurs distants. De fait, la performance des infrastructures web est devenue cruciale pour les entreprises en période de crise sanitaire, souligne Codingame. Considérés comme les profils les plus difficile à recruter lors de l’enquête précédente, les développeurs Back-End et Full-Stack arrivent deuxième position ex-aequo.

Javascript reste le langage le plus demandé par les recruteurs (à 62%), devant le Java (59%), le Python (48%) et le C# (40%). Les développeurs déclarent à 64% maîtriser Javascript et à 59% Java. Deux langages sur lesquels l’offre est donc proportionnellement alignée sur la demande. Ce qui fait dire à Codingame que « les professionnels de la tech savent anticiper les demandes du marché ». En revanche, la proportion des entreprises exigeant la maîtrise de Python (48%) est sensiblement inférieure à la proportion de développeurs déclarant le maîtriser (57%). L’écart est encore plus important sur C et C++. À l’inverse, la demande surpasse nettement l’offre disponible des langages tels que Go, Kotlin, Objective C, Ruby, Rust, Scala et Swift.

Sur la base des réponses des développeurs, Codingame a également établi une liste des salaires moyens en fonction des secteurs d’activité. Où l’on constate que le secteur qui paye le mieux ses développeurs est celui de la sécurité (55,6 K$ de salaire moyen), devant les secteurs des nouvelles technologies et de l’assurance. Les moins bien payés se trouvent dans les sociétés de services IT (38,3 K$). « Il est assez classique de retrouver des niveaux de salaire plutôt bas dans les sociétés de services », commente Aude Barral, co-fondatrice et directrice des opérations de Codingame. C’est dû au fait que les ESN privilégient les jeunes diplômés ou les développeurs peu expérimentés dans leurs recrutements, les ESN étant considérées par ces derniers comme « un bon tremplin pour démarrer une carrière ».

On notera que la crise sanitaire a conduit à généraliser le télétravail. Ainsi plus de 48% des employeurs déclarent proposer du télétravail à temps plein pour les métiers de la tech quand ils n’étaient que 4% à l’autoriser l’année dernière. Le Covid 19 a également accéléré la dématérialisation des processus de recrutement, 52% des professionnels de la tech sont actuellement recrutés via des procédures qui se déroulent 100% à distance, entretiens d’embauche inclus.

Codingame édite un site de jeux de programmation à destination d’une cible de développeurs dont la vocation est de leur permettre d’améliorer leurs compétences en programmation et les aider à trouver un emploi. Créé en 2012, Codingame revendique une communauté de 2 millions de développeurs dans 175 pays, et une clientèle de 1.500 entreprises, parmi lesquelles : EA Games, Société Générale, Dassault Systèmes, Criteo, Orange, La Poste, Carrefour… Codingame a connu une forte croissance de ses revenus et de ses effectifs au cours des deux dernières années, passant de 1,6 M€ de chiffre d’affaires en 2018 à plus de 4,4 M€ en 2020 et doublant son effectif à une trentaine de collaborateurs. Au cours de l’année écoulée, des entreprises comme Facebook, Axa, OpenClassooms, Nexity, Capgemini, SFR et Ernst & Young ont rejoint la liste de ses clients.