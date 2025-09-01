Super Micro n’en a pas fini avec les soupçons de tripatouillage comptable. L’action du fabricant de serveurs a chuté de plus de 5% vendredi après que l’entreprise ait une nouvelle fois tiré l’attention sur les faiblesses de son contrôle interne sur l’information financière.

Super Micro a transmis jeudi dernier à La Sec, le gendarme des marchés financiers, son rapport annuel pour l’exercice clos le 30 juin. Dans la section « facteurs de risque » de ce dépôt réglementaire, la société déclare :

« Nous avons identifié des faiblesses importantes dans notre contrôle interne sur l’information financière, qui pourraient, si elles ne sont pas corrigées, nuire à notre capacité à rendre compte de notre situation financière et de nos résultats d’exploitation en temps opportun et de manière précise ».

Super Micro rappelle aussi qu’elle est confrontée « à des risques liés au fait d’avoir déjà manqué à nos obligations de déclaration auprès de la SEC ».

Par le passé, Super Micro a été accusée à deux reprises de manipulations comptables en 2020 et 2024. Son rapport annuel 2024 avait été remis à la SEC avec 5 mois de retard, après des soupçons de falsification qui avait aussi conduit à la démission du cabinet d’experts-comptables chargé d’auditer les comptes.

La société indique qu’elle continue à engager des dépenses importantes liées pour corriger les défaillances de son contrôle interne.

L’action Super Micro avait déjà corrigé après des résultats inférieurs aux attentes début août et affiche un recul de plus de 30% depuis un mois. Elle reste malgré tout en progression de 36% depuis le début de l’année, profitant de l’attraction pour les valeurs IA.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Les 10 actualités IT qui ont marqué l’année 2024
L’année 2024 a été un tournant pour le secteur IT, avec des bouleversements financiers, stratégiques et technologiques aux répercussions profondes. Entre acquisitions marquantes, pannes globales, innovations en IA et défis juridiques, l’écosystème numérique a traversé...

Réussir sa dématérialisation comptable
Les factures et autres documents liés à la gestion comptable n’échappent pas à la grande tendance de la dématérialisation. Pour les entreprises, les avantages sont évidents : réduction des coûts, fluidification du workflow, gain d’espace et...

Google : une tulipe sous haute surveillance
« Là où il y a de l’argent, il y a de la corruption. Là où il y a beaucoup d’argent, il y a beaucoup de corruption ». Tout est dit ce qui n’empêche pas de lutter...

Ce que l’histoire peut nous apprendre sur l’avenir des DAF et équipes comptables
Un robot va-t-il accepter mon travail? Selon une étude menée par la société SEM rush, 197 800 personnes ont tapé cette question dans leur moteur de recherche chaque mois en 2017. Une autre étude largement référencée...

La Cour des comptes se fait des cheveux blancs sur les réelles capacités de Chorus
Utilisateur du progiciel comptable Chorus, la Cour des comptes doute que ce PGI sur base SAP puisse servir à tenir la comptabilité de l’Etat dans « un horizon déterminable ». Difficile à avaler pour un projet à...