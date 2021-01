Un robot va-t-il accepter mon travail? Selon une étude menée par la société SEM rush, 197 800 personnes ont tapé cette question dans leur moteur de recherche chaque mois en 2017. Une autre étude largement référencée de l’Université d’Oxford révèle quant à elle que 35 % des emplois britanniques risquent d’être remplacés par l’automatisation au cours des vingt prochaines années. Une chose est sûre, ce mouvement de fond va toucher tous les métiers, dont ceux de la comptabilité et de la finance.

La naissance de la feuille de calcul électronique

En 1978, Dan Bricklin et Bob Frankston ont eu l’idée d’une feuille de calcul électronique et construit un prototype pour créer VisiCalc qui a évolué au fil du temps pour devenir ce que nous appelons maintenant Excel. Presque du jour au lendemain, un processus qui prenait généralement des heures à une équipe comptable pouvait se faire en quelques minutes. Les gains opérationnels étaient alors formidables, mais ont aussi eu des retombées. Ainsi, de 1980 à nos jours, des centaines de milliers d’emplois au sein des équipes comptabilité ont disparu.

Corporate Treasury Technology, le nouvel eldorado des équipes comptables

La numérisation a donc été la première étape de la transformation de la profession comptable. S’il y a eu effectivement un impact négatif direct sur l’emploi à faible valeur ajoutée au sein des équipes comptables (équipes de saisie notamment), force est de constater que des opportunités sont apparues avec la création de nouveaux emplois à plus forte valeur ajoutée (conseil aux entreprises, etc.). Cette situation est aujourd’hui en train de se reproduire avec l’avènement des sujets liés à l’usage de l’intelligence artificielle et du machine learning au sein des équipes comptables. Les équipes peuvent ainsi automatiser de nombreuses nouvelles tâches.

Prendre en compte la nouvelle donne

L’automatisation croissante des opérations comptables et leur centralisation ont donc à nouveau fortement ébranlé les équipes comptables et détruit de nombreux emplois. Les compétences traditionnelles et la connaissance approfondie des processus sous-jacents cèdent la place à une dépendance à l’automatisation pour le traitement et la réconciliation des transactions.

Pour autant, si l’automatisation est excellente pour les tâches laborieuses et de faible valeur, elle est beaucoup moins adaptable à des tâches stratégiques plus complexes où les humains sont indispensables. Dans ce contexte, les métiers à valeur ajoutée au sein des équipes comptables devraient trouver en la technologie un nouvel allié pour mener à bien leur mission et rester un maillon clé au sein de l’organisation.

N’oublions pas que l’un des avantages fondamentaux de la numérisation est la possibilité de capturer, stocker et accéder aux données en temps réel. Alors que le monde de la comptabilité continue d’évoluer, la demande de compétences axées sur les processus cédera donc la place à un besoin d’individus qui maitrisent l’utilisation et l’analyse des données, mais aussi le traitement des flux internes et externes.

Voir la situation dans son ensemble

L’organisation et les modes de gestion autour des comptes fournisseurs, des achats et de la comptabilité seront donc organisés très différemment à l’avenir. Une chose est sûre, une nouvelle fois, la technologie va jouer un rôle clé dans l’évolution des métiers comptables. Cette tendance s’est notamment accélérée ces derniers mois avec la pandémie mondiale qui a amené les équipes comptables à s’adapter et à se réorganiser pour poursuivre au mieux leurs activités quotidiennes. Intelligence artificielle, machine learning, factures électroniques, etc., sont autant d’éléments à intégrer dans sa nouvelle organisation afin de dessiner les contours des nouveaux métiers à venir au sein des départements comptabilité et finance des entreprises.

Par Bruno LABORIE chez Tradeshift