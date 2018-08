Wendy Bahr, la responsable du channel de Cisco quitte l’entreprise. Dévoilée par CRN, l’information a été confirmée par l’équipementier.

Vice-présidente de la Global Partner Organization de Cisco depuis 2015, Wendy Bahr est impliquée dans le channel depuis 18 ans. « Ma décision intervient alors que j’estime que c’est le bon moment pour moi », a-t-elle expliqué dans un message adressé au personnel. « Je ne suis pas sûre de ce qui va advenir, mais je suis enthousiasmée par un nouveau chapitre dans ma carrière et je m’en vais en sachant que l’entreprise est fermement positionnée pour un grand succès. »

Wendy Bahr reste en poste jusqu’à ce que son remplaçant soit trouvé a indiqué un porte-parole de Cisco à nos confrères. La société de San Jose espère que ce sera chose faite avant le Partner Summit qui se déroulera en novembre prochain.

Ce départ intervient moins de six mois après la nomination de son nouveau patron, Gerri Elliot. Ce dernier a remplacé en mars dernier l’ancien responsable des ventes mondiales, Chris Dedicoat, qui a quitté l’entreprise après 22 ans de bons et loyaux services. Il y a trois mois, la responsable des ventes pour la région Amérique, Alison Gleeson, a également annoncé son départ après plus de 20 ans de présence chez Cisco.

Selon certaines rumeurs Wendy Bahr et Alison Gleeson était candidates à la succession de Chris Dedicoat.

« Nous respectons la décision de Wendy de quitter Cisco et souhaitons la remercier pour ses 18 ans de responsabilités chez Cisco, tout dernièrement dans la direction de notre Global Partner Organization. Notre communauté de partenaires est un de nos atouts les plus solides. Nous sommes engagés dans leur succès et les aidons à évoluer grâce à la transformation de Cisco », indique un communiqué de l’équipementier.