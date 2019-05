En août dernier, la responsable du channel de Cisco, Wendy Bahr, quittait l’entreprise après 18 années passées dans la société, apparemment sans but précis. « Ma décision intervient alors que j’estime que c’est le bon moment pour moi », expliquait-elle dans un message adressé au personnel. « Je ne suis pas sûre de ce qui va advenir, mais je suis enthousiasmée par un nouveau chapitre dans ma carrière et je m’en vais en sachant que l’entreprise est fermement positionnée pour un grand succès. »

L’ex-vice-présidente de la Global Partner Organization de Cisco, qui occupait ce poste depuis 2015, vient de rebondir chez Rubrik où officie déjà son ancien patron, John Chambers. L’ancien CEO de Cisco a en effet rejoint le conseil d’administration du spécialiste de la gestion des données en tant que conseiller, après avoir pris une participation au capital.

Wendy Bahr a été nommée directrice commerciale de la société. A ce titre, elle est responsable des équipes MSP, Global System Integrator et Global Partners, des alliances en termes de matériels et de logiciels, des ventes internes et des services professionnels.

« Depuis le premier jour, Rubrik a mis en œuvre une stratégie de commercialisation 100% channel. La vaste expérience de Wendy en entreprise et son approche axée sur les clients et sur le leadership des canaux de vente constituent un atout considérable pour l’équipe de direction de Rubrik », commente dans un communiqué Brett Shirk, Chief Revenue Officer de Rubrik. « Elle servira d’accélérateur pour la croissance déjà forte de nos ventes et celle de nos partenaires. » « Wendy est sans conteste l’un des responsables de chaîne les plus fiables et les plus respectés avec lesquels j’ai travaillé au cours de ma carrière », indique de son côté John Chambers.