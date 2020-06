Le marché mondial des systèmes convergents a bien résisté aux débuts de la pandémie de Covid-19. Il a généré au premier trimestre 3,9 milliard de dollars au premier trimestre, soit une hausse de 4,5% d’une année sur l’autre, rapporte IDC.

Si l’on s’en tient aux systèmes hyperconvergés, la croissance est encore plus remarquable puisqu’elle atteint 8,3% pour atteindre 1,98 milliards de dollars. Ces solutions représentent désormais plus de la moitié des ventes mondiales du marché des systèmes convergents.

IDC classe les fournisseurs de systèmes d’hyperconvergence en deux catégories : par la marque de la solution hyperconvergée ou par le propriétaire du logiciel fournissant les principales capacités hyperconvergées.

Si l’on s’en tient aux systèmes hyperconvergés complets (matériel et logiciels) vendus sous la marque du fournisseur (tableau 1), Dell Technologies occupe la première place du marché avec 666,3 millions de dollars de revenus et une part de 33,6%. Nutanix a quant à lui généré 260,0 millions de dollars de chiffre d’affaires, représentant 13,1% du marché. L’éditeur, qui poursuit sa stratégie de passage à un modèle purement logiciel, a enregistré une croissance de ses ventes de 1,9%. Hewlett Packard Enterprise termine le trimestre en troisième position avec un chiffre d’affaires de 118,7 millions de dollars, soit une belle croissance de 43,1% et une part de marché de 6,0%.

Concernant le logiciel seul (tableau 2), c’est VMware qui occupe la première place avec 841,2 millions de dollars de revenus, soit 42,4% du marché total devant Nutanix. Avec ses propres équipements d’un côté et de l’autre les logiciels intégrés dans les équipements d’autres fournisseurs, la firme de San Jose a enregistré quant à elle 561,7 millions de dollars de revenus des fournisseurs au premier trimestre, soit 28,3% du marché total. En troisième position on trouve HPE qui se distingue avec des ventes qui bondissent de 21,3% pour atteindre 101,8 millions de dollars et une part de marché de 5,1%.

3 premières entreprises, systèmes hyperconvergés mondiaux par marque, T1 2020 (chiffre d’affaires en M $) Compagnie Chiffre d’affaires 1T20 Part de marché 1T20 Chiffre d’affaires 1T19 Part de marché 1T19 Croissance des revenus au 1T20 / 1T19 1. Dell Technologies * 666,3 $ 33,6% 587,4 $ 32,1% 13,4% 2. Nutanix 260,0 $ 13,1% 255,1 $ 13,9% 1,9% 3. Hewlett Packard Enterprise 118,7 $ 6,0% 82,9 $ 4,5% 43,1% Reste du marché 937,7 $ 47,3% 905,4 $ 49,5% 3,6% Total 1 982,7 $ 100,0% 1 830,9 $ 100.% 8,3% Source: IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, 18 juin 2020

Notes du tableau:

* Ventes Dell et EMC

Chiffre d’affaires mondial des systèmes hyperconvergés selon le propriétaire du logiciel HCI, T1 2020 (chiffre d’affaires en M $) Compagnie Chiffre d’affaires 1T20 Part de marché 1T20 Chiffre d’affaires 1T19 Part de marché 1T19 Croissance des revenus au 1T20 / 1T19 1. VMware 841,2 $ 42,4% 759,5 $ 41,5% 10,8% 2. Nutanix 561,7 $ 28,3% 526,2 $ 28,7% 6,7% T3. Hewlett Packard Enterprise * 101,8 $ 5,1% 83,9 $ 4,6% 21,3% T3. Cisco * 85,1 $ 4,3% 82,3 $ 4,5% 3,5% Reste du marché 392,8 $ 19,8% 379,0 $ 20,7% 3,6% Total 1 982,7 $ 100,0% 1 830,9 $ 100,0% 8,3% Source: IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, 18 juin 2020

Notes du tableau:

* IDC déclare un lien statistique sur le marché mondial des systèmes convergents lorsqu’il existe une différence de 1% ou moins dans la part des revenus ou des livraisons unitaires entre deux ou plusieurs fournisseurs.

.