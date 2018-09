Le chiffre d’affaires mondial des systèmes convergés a atteint 3,5 milliards de dollars au deuxième trimestre, ce qui représente une croissance de 9,9% constate IDC.. Le cabinet d’analyse divise le marché en trois segments : les systèmes de référence certifiés et les infrastructures intégrées, les plateformes intégrées, et les systèmes hyperconvergés.

En baisse de 13,9% d’une année sur l’autre, le segment des systèmes de référence certifiés et des infrastructures intégrées a généré un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars au deuxième trimestre. Ce segment représente 38,1% du chiffre d’affaires total des systèmes convergés. Générant un chiffre d’affaires de 639,8 millions de dollars soit une part de 47,5%, Dell reste le principal fournisseur de ce segment. Cisco/NetApp a enregistré des ventes de 481,0 millions de dollars, soit la deuxième plus grande part de segment (35,7%). HPE affiche 108,4 millions de dollars de ventes, soit 8,1% du segment.

IDC constate une autre baisse : celle des plateformes intégrées. Celles-ci ont reculé de 12,5% d’une année sur l’autre, générant des revenus de 729,4 millions de dollars. Cela représente 20,7% du chiffre d’affaires total des systèmes convergés. Avec 440,6 millions de dollars enregistrés au 30 juin, soit une part de 60,4%, Oracle domine très nettement ce segment.

Les systèmes hyperconvergés constituent désormais le gros des ventes de systèmes convergés. Les revenus tirés de leurs ventes ont en effet bondi de 78,1% à 1,5 milliard de dollars, ce qui leur attribue 41,2% du marché total des systèmes convergés.

IDC propose deux méthodes pour classer les fournisseurs de systèmes hyperconvergés, soit par la marque de la solution, soit par l’éditeur du logiciel fournissant les principales fonctionnalités d’hyperconvergence. Dans le premier cas (premier tableau), Dell détient la première place du segment avec un chiffre d’affaires de 418,7 millions de dollars et une part de 28,8%. On trouve ensuite Nutanix avec un chiffre d’affaires de 275,3 millions de dollars et une part de segment de 18,9%. Suivent Cisco et HPE avec 77,7 millions de dollars et 72,0 millions de dollars de revenus, soit respectivement 5,3% et 4,9% de part de segment.

Si l’on prend en compte le fournisseur de logiciel, Nutanix est en tête du segment avec 497,7 millions de dollars de chiffre d’affaires au deuxième trimestre (34,2% du segment), devant VMware qui suit de près avec des revenus de 495,8 millions de dollars (34,1%).

« La convergence de l’infrastructure des centres de données reste un moteur d’investissement important pour les entreprises du monde entier », commente dans un communiqué Sebastian Lagana, directeur de recherche plateformes et technologies d’infrastructure chez IDC. « Les solutions HCI ont contribué à l’expansion du marché au deuxième trimestre, en partie grâce à leur capacité de réduire la complexité de l’infrastructure, à promouvoir la consolidation et à permettre aux équipes informatiques de soutenir les objectifs commerciaux de leur organisation. »

Top 3 Companies, Worldwide Hyperconverged Systems, Q2 2018 (Revenues are in US$ millions) Company 2Q18 Revenue 2Q18 Market Share 2Q17 Revenue 2Q17 Market Share 2Q18/2Q17 Revenue Growth 1. Dell Inc.* $418.7 28.8% $214.5 26.3% 95.2% 2. Nutanix $275.3 18.9% $185.4 22.7% 48.5% T3. Cisco** $77.7 5.3% $53.5 6.6% 45.2% T3. HPE** $72.0 4.9% $32.8 4.0% 119.4% All Others $611.2 42.0% $330.4 40.5% 85.0% Total $1,454.8 100% $816.6 100% 78.1% Source: IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, September 25, 2018