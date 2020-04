Dell, via sa branche financière Dell Financial Services (DFS), va débloquer 9 milliards de dollars pour aider à financer les besoins technologiques cruciaux des clients indique dans un article de blog le président de l’entité Bill Wavro. « Il s’agit de notre engagement à vous aider à gérer votre entreprise, à prendre soin de vos employés et à accéder à des technologies essentielles. DFS est un partenaire fiable depuis 23 ans et sera là pour vous soutenir, surtout en période d’incertitude », explique-t-il.

Ce programme de flexibilité des paiements peut varier d’un pays à l’autre. La filiale française nous a communiqué dans les grandes lignes celui qui s’applique à l’Hexagone.

Chez nous, DFS introduit un taux d’intérêt de 0% sur 24 ou 36 mois pour toutes les solutions de serveur, de stockage et de réseau Dell Technologies, « afin de donner accès à la technologie sans avoir à payer d’avance ».

Toujours pour soulager la trésorerie des clients, les premiers paiements concernant l’ensemble des infrastructures et services en lien avec les datacenters bénéficient d’un report pouvant aller jusqu’à 180 jours. Ce report est réduit à 90 jours pour les solutions « postes clients ».

Pour faciliter le travail et l’apprentissage à distance, DFS propose désormais des solutions à court terme avec des durées de location de 6 à 12 mois et des options de prolongation « à moindre coût ».

Enfin, l’accès aux offres de consommation flexible présentes dans le programme Dell Technologies On Demand est désormais accessible à partir de 12 mois d’engagement. Il permet de ne payer que les capacités réellement utilisées pour les solutions Dell Technologies convergentes, hyperconvergentes, cloud hybrides, de stockage et de protection des données. Le programme Flex on Demand est également disponible avec des options de durée de trois à cinq ans.

DFS rappelle par ailleurs qu’il existe un partenariat avec VMware pour offrir des solutions de paiement flexible dans le cadre de la transformation numérique des entreprises.

Notons que Dell et sa filiale ont également mis en place des mesures financières pour soutenir ses partenaires certifiés.